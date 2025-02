Festivals et événements de la saison hivernale 2025 - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 231 500 $ à la 21e édition du Pentathlon des neiges Sun Life

QUÉBEC, le 14 févr. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 231 500 $ au Pentathlon des neiges Sun Life, rendez-vous sportif annuel qui présente une foule d'activités en plein air du 14 au 23 février sur le site des plaines d'Abraham, à Québec. Le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Événement multidisciplinaire ouvert au grand public, le Pentathlon des neiges, devenu au fil des ans une tradition sportive dans la région de la Capitale-Nationale, accueille des gens de tous les niveaux, qui viennent relever un défi, et ce, tout en profitant des plaisirs de la saison hivernale. Chacun y trouve une épreuve à son goût et à sa mesure, que ce soit à vélo, à la course à pied, en ski de fond, en patin ou en raquette. C'est une belle occasion de s'amuser et de se dépasser entre partenaires d'entraînement, en famille ou entre amis en plein cœur de la ville de Québec.

Citations :

« Notre gouvernement est fier de s'associer au Pentathlon qui, depuis plus de vingt ans, réunit sur les plaines d'Abraham des milliers de sportifs dans une compétition amicale et festive. Cet événement fait la promotion de saines habitudes de vie, contribue à l'effervescence économique de la région et bonifie la qualité de vie des citoyens. Ce grand rendez-vous de l'activité physique s'ajoute à l'offre récréotouristique diversifiée qui fait de la Capitale-Nationale une destination de choix pour profiter des joies de l'hiver québécois. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Les événements, grands et petits, stimulent l'économie et le tourisme du Québec en bonifiant notre offre hivernale et en générant des retombées importantes pour nos commerces, hôtels et attractions. Le Pentathlon des neiges, sur les plaines d'Abraham, illustre bien cette vitalité. Avec ses épreuves accessibles à tous, il attire visiteurs et participants tout en faisant rayonner la Vieille Capitale. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Pentathlon des neiges est un événement sportif rassembleur et unique au Québec, qui met en valeur plusieurs sports hivernaux et offre l'opportunité à la population de se donner un défi à atteindre ou de s'engager dans la pratique d'une activité physique en plein air. Je félicite tous les participants qui se sont inscrits au Pentathlon des neiges cette année et je remercie l'organisation ainsi que ses bénévoles pour leur savoir-faire et leur engagement envers l'activité physique. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Faits saillants :

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie la somme de 135 000 $ par l'entremise du Programme d'appui aux actions régionales (PAAR).





Le ministère du Tourisme accorde une aide de 90 000 $ en vertu de son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.





Le ministère de l'Éducation verse une contribution de 6 500 $ grâce au Programme de soutien aux événements sportifs.

