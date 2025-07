105 000 $ pour les Championnats Banque Nationale de Granby

QUÉBEC, le 11 juill. 2025 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, est heureuse d'annoncer une aide financière de 105 000 $ pour l'organisation et la tenue de la 30e édition des Championnats Banque Nationale de Granby. Cet événement incontournable de la saison de tennis québécoise se tiendra du 13 au 20 juillet 2025.

Cet été, les Championnats Banque Nationale de Granby sont constitués d'un tournoi Challenger mixte, présentant à la fois un volet masculin du circuit Challenger de l'ATP Tour et une épreuve féminine du Circuit World Tennis de la Fédération internationale de tennis (ITF). Le tournoi Challenger de Granby devient le plus relevé de sa catégorie au Canada en 2025.

Cette compétition offre un rayonnement international à nos athlètes québécois et regroupe des athlètes de plusieurs pays. La subvention a été accordée dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux (PSESI), qui sert notamment à financer l'organisation et la tenue de championnats du monde, de coupes du monde, de championnats panaméricains et de tournois regroupant l'élite mondiale.

Citations :

« C'est un réel privilège d'accueillir à Granby des championnats de tennis d'une telle envergure. Il s'agit d'une occasion incroyable de voir à l'œuvre nos athlètes et je suis certaine que cela aura pour effet d'inspirer la relève. Je tiens à remercier chaleureusement les organisateurs, les partenaires, les entraîneurs, les officiels et les bénévoles. Votre engagement est essentiel au succès de cet événement. Bon succès à nos athlètes québécois qui prendront part à cette compétition, vous nous rendez très fiers! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Les Championnats Banque Nationale de Granby sont devenus une institution sportive locale incontournable de l'été. Le tournoi a permis de recevoir les meilleurs joueurs de tennis canadien et d'ailleurs au cours de ces 30 éditions. Je remercie toutes les personnes qui rendent possible la tenue de cette compétition d'envergure chez nous et j'invite tout le monde à venir profiter de cet événement de haut calibre et encourager nos athlètes! »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby

Renseignements supplémentaires

Les Championnats Banque Nationale de Granby soulignent leur 30 e anniversaire du 13 au 20 juillet 2025.

soulignent leur 30 anniversaire du 13 au 20 juillet 2025. À cette occasion, le tournoi pourra compter sur un président d'honneur bien connu dans le monde du tennis canadien : Frank Dancevic , capitaine de l'équipe canadienne de Coupe Davis, champion en simple (2003, 2006, 2013) et champion en double (2004).

, capitaine de l'équipe canadienne de Coupe Davis, champion en simple (2003, 2006, champion en double (2004). Le Lavallois Alexis Galarneau (207 e au classement mondial) représentera le Canada dans le tableau principal masculin.

au classement mondial) représentera le dans le tableau principal masculin. La participation de quatre autres athlètes québécois pourrait être confirmée d'ici le début de l'événement.

Liste complète des participants à l'édition 2025 : https://tenniscanadamediacentre.com/wp-content/uploads/2025/07/Player-List-Granby-2025.pdf

Pour consulter le page Web des Championnats Banque Nationale de Granby :

https://www.tenniscanada.com/fr/challengers-banque-nationale/granby

Pour le site du PSESI : Programme de soutien aux événements sportifs internationaux | Gouvernement du Québec

SOURCE Cabinet de la Ministre Responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Source : Anaïs Bolduc-Giguère, Attachée de presse de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, 581 996-6857, [email protected]; Renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]