Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Près de 65 000 $ accordé à la Traversée internationale du lac Saint-Jean

QUÉBEC, le 19 juill. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 64 000 $ à la Traversée internationale du lac Saint-Jean, qui se tient jusqu'au 26 juillet 2025.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, ainsi que la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Événement sportif de renommée mondiale, la Traversée internationale du lac Saint-Jean est un incontournable pour les nageurs des niveaux débutant à professionnel. D'autres activités sportives et culturelles sont également offertes à la place de la Traversée, à Roberval, pour divertir les personnes participantes.

Citations :

« Rayonnant à l'international, cette traversée compte parmi les événements sportifs qui contribuent à positionner le Québec comme destination par excellence pour la tenue de grandes compétitions. Elle contribue également à dynamiser la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et favorise du même coup son développement touristique. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je suis fière que notre gouvernement soutienne un événement international aussi important permettant d'accueillir les meilleurs athlètes de cette discipline, qui devront parcourir une distance de 32 kilomètres. Cette compétition représente aussi une belle occasion de promouvoir l'activité physique et de donner le goût aux gens de bouger davantage au quotidien. J'espère que la population sera au rendez-vous pour assister aux performances spectaculaires qui seront offertes et encourager les nageurs. Bon succès à toutes et à tous! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« La Traversée internationale du lac Saint-Jean est bien plus qu'un événement sportif. Elle est une vitrine exceptionnelle pour notre région et une source de fierté pour toute la communauté robervaloise. Année après année, ce rassemblement emblématique met en lumière la beauté du lac Saint-Jean, l'engagement de nos bénévoles et l'esprit de dépassement de soi des athlètes participants. Je salue le travail remarquable de l'équipe organisatrice et je souhaite une excellente 71e édition à toutes et à tous! »

Nancy Guillemette, députée de Roberval et whip adjointe du gouvernement

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 39 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le ministère de l'Éducation octroie 25 000 $ en vertu du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux.

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Sources : Brigitte Roussy, Directrice des communications, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 514 248-0160, [email protected]; Anaïs Bolduc-Giguère, Attachée de presse de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, 581 996-6857, [email protected]; Maude Jutras, Conseillère en communication, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 75024, [email protected]; Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]