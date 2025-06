Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Plus de 57 000 $ accordé au Festibière de Lévis

QUÉBEC, le 26 juin 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'accorder une aide financière de 57 400 $ au Festibière de Lévis, qui se déroule au quai Paquet à Lévis jusqu'au 29 juin 2025. La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festibière de Lévis est l'occasion pour le grand public d'aller à la rencontre de producteurs et de restaurateurs de chez nous ainsi que de déguster leurs produits. Cet événement présente également une programmation musicale variée permettant de se divertir dans une ambiance festive et conviviale.

Citations :

« Ces événements estivaux qui réunissent saveurs et culture sont des vecteurs d'attraction remarquables pour la région de la Chaudière-Appalaches. Il s'agit de belles occasions de faire découvrir et redécouvrir le Québec autrement aux personnes participantes. J'invite chaleureusement la population et les visiteurs à prendre part au Festibière de Lévis et à se laisser charmer par les nombreux attraits touristiques de la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Qu'on soit curieux, amateur ou fin connaisseur, le Festibière de Lévis est un incontournable de l'été qui permet de découvrir les saveurs brassicoles d'ici et de profiter de l'ambiance unique du quai Paquet, véritable vitrine sur le fleuve Saint-Laurent. Je suis heureux que notre gouvernement appuie un événement aussi festif que rassembleur qui met en lumière le talent des artisans de chez nous. Bravo à l'équipe organisatrice et bon Festibière à toutes et à tous! »

Bernard Drainville, député de Lévis, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 43 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie 14 400 $ en vertu du Programme d'appui aux actions régionales.

