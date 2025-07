Près de 65 000 $ pour deux événements internationaux de triathlon à Magog

QUÉBEC, le 11 juill. 2025 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, est heureuse d'annoncer une aide financière de près de 65 000 $ pour la Coupe mondiale de paratriathlon et la Coupe Americas, qui se dérouleront à Magog le 12 juillet 2025.

La subvention est accordée dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux (PSESI), qui sert notamment à financer l'organisation et la tenue de championnats du monde, de coupes du monde, de championnats panaméricains et de tournois regroupant l'élite mondiale. Ces deux événements majeurs font partie des activités mises sur pied lors du Trimemphré Magog, qui en sera à sa 30e édition. Pour l'occasion, différentes épreuves auront lieu pour tous les âges et niveaux d'athlètes.

Au total, 121 athlètes prendront part à la Coupe Americas, dont 17 athlètes québécois. Pour ce qui est de la Coupe mondiale de paratriathlon, plus de 60 para-athlètes, incluant 3 athlètes du Québec, issus de 15 pays s'affronteront dans le cadre des 12 épreuves prévues.

« Je me réjouis que notre gouvernement finance la tenue de ces deux événements sportifs d'envergure internationale. Ceux-ci témoignent non seulement de l'excellence de notre savoir-faire en matière d'accueil sportif, mais offrent également une vitrine exceptionnelle à nos athlètes. Cette 30e édition du Trimemphré Magog permet également la promotion de l'activité sportive en plein air et peut inciter les spectateurs à vouloir découvrir les bienfaits de la natation, de la course à pied et du vélo sur une base régulière. J'espère que la population sera au rendez-vous pour assister à ces performances spectaculaires. Bon succès à tous nos athlètes québécois! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« L'Estrie, Magog et ses environs sont depuis longtemps des terrains fertiles pour l'organisation d'événements sportifs majeurs. Je remercie tous les membres organisateurs qui rendent possible la tenue de ces compétitions d'envergure chez nous et j'invite tous les amateurs de sport de haut niveau à se déplacer en grand nombre pour aller encourager les athlètes. »

Gilles Bélanger, député d'Orford

Renseignements supplémentaires

Au programme du Trimemphré 2025 :

Coupe Québec U13 et U15

Coupe du monde Paratriathlète

Triathlon Sprint groupe d'âge

Triathlon Sprint équipe

Aquavélo Sprint

Duathlon Sprint

Americas triathlon Élite Camtri

Triathlon 1/2 longue distance

Triathlon 1/2 longue distance équipe

Aquavélo 1/2 longue distance

Coupe Québec / Championnat Qc Triathlon Olympique (GA)

Triathlon Olympique équipe

Aquavélo Olympique

Coupe Québec Duathlon Olympique

Jeunes initiation (6 à 13 ans)

Liste des athlètes québécois qui participeront aux épreuves :

Alexandre Leblanc

Anabelle Saindon

Annie-Claude Bédard

Béatrice Fillion

Béatrice Normand

Juliette Chenail-Lafond

Léandre Binette

Louis Marchand

Noémie Beaulieu

Olivier Desloges

Pavlos Antoniades

Robi Racine

Rose-Emanuelle Binette

Sara Champoux

Sarah-Maude Lévesque

Samantha Wood

Samuel Beaulieu

Shelby Lajeunesse

Soleil Tremblay

William Nolet

