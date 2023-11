Festivals et événements de la saison hivernale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde une somme de 546 000 $ au Marché de Noël allemand de Québec

QUÉBEC, le 23 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 546 000 $ au Marché de Noël allemand qui se déroulera du 23 novembre au 23 décembre 2023.

Le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Martine Biron, de même que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Marché de Noël allemand de Québec prendra vie dans cinq emplacements, tous dans le Vieux-Québec. Avec près de 90 exposants et une programmation riche et variée, il saura charmer tous les visiteurs. Les décors féériques apporteront vie et couleurs au centre-ville et émerveilleront les petits et les grands.

Citations :

« Le Marché de Noël allemand est devenu au fil des années une véritable tradition au cœur des gens de Québec. C'est le rendez-vous de celles et ceux qui aiment s'en mettre plein les yeux et se réchauffer le cœur. Véritable ode à l'achat local, il stimule l'économie d'ici, au grand plaisir des commerçants situés aux alentours du Marché. Avec ses différents sites, il permet à une grande variété d'entreprises de bénéficier des retombées. Bravo aux organisateurs qui ajoutent à la qualité de vie des citoyens de la région de la Capitale-Nationale ! »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Depuis 2008, le Marché de Noël allemand de Québec se renouvelle constamment afin d'offrir aux visiteurs une expérience des plus uniques. Cette année, il étonne avec la présentation de son téléphérique de jouets anciens tout en perpétuant la féérie de Noël avec la présentation de ses traditionnelles activités. Il contribue ainsi à l'effervescence de la ville de Québec en cette période de réjouissances. Je suis heureuse que le gouvernement appuie cette initiative qui fera briller le savoir-faire des artisans de notre industrie événementielle. J'invite les gens à participer nombreux à cet événement enchanteur et à profiter des attraits du tourisme hivernal de la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je tiens à remercier l'organisation du Marché de Noël allemand de Québec d'accueillir le kiosque Québec-Bavière, qui permet de mettre en valeur la relation privilégiée entre nos deux gouvernements. Par ailleurs, l'événement est une excellente occasion de s'ouvrir aux spécialités de nos partenaires allemands et bavarois. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« Partout dans le monde, les marchés de Noël allemands rapprochent les gens à l'occasion des célébrations de fin d'année. Celui de Québec poursuit cette tradition ancestrale avec brio en prenant soin de mettre de l'avant les produits locaux. Offrir le Québec pour la période des fêtes est une façon savoureuse d'encourager nos producteurs. Je souhaite à tous et à toutes de belles découvertes lors du Marché de Noël allemand de Québec. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants :

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie la somme de 290 000 $ par l'entremise du Programme d'appui aux actions régionales. Ce Programme vise à soutenir la réalisation de projets qui permettent de favoriser la vitalité des communautés, l'attraction et le rayonnement de la Capitale-Nationale.





Le ministère du Tourisme accorde une aide de 244 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.





Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie octroie la somme de 7 000 $ par l'entremise de la Coopération Québec-Bavière.





Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation octroie la somme de 5 000 $ par l'entremise du Programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région.





Le Marché de Noël allemand de Québec encourage le développement et la vitalité économique de la région de la Capitale-Nationale. En effet, en 2022 : Accueil de 178 553 visiteurs uniques, dont 30,9 % étaient des touristes de l'extérieur et 1,7 % des excursionnistes. 15,3 M$ en dépenses. 141 emplois créés.



