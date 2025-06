La ministre Martine Biron au Japon pour diversifier les échanges commerciaux et positionner favorablement le Québec dans la région de l'Indo-Pacifique

QUÉBEC, le 26 juin 2025 /CNW/ - Du 21 au 25 juin dernier, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, a effectué une mission au Japon afin de renforcer les relations commerciales, politiques et diplomatiques du Québec avec le Japon, au moment où le gouvernement accentue ses efforts pour diversifier ses marchés d'exportation et attirer davantage d'investissements étrangers.

La ministre s'est entretenue avec des élus et des personnalités politiques de haut niveau, notamment le gouverneur de Kyoto, Takatoshi Nishiwaki, le président de l'Assemblée préfectorale de Kyoto, Aramaki Ryuzou ainsi que la vice-ministre parlementaire des Affaires étrangères du ministère des Affaires étrangères du Japon, Arfiya Eri. Elle a également rencontré le maire d'Osaka, Hideyuki Yokoyama, avec qui elle a signé un protocole d'entente multisectoriel. Ces échanges permettent de renforcer les collaborations institutionnelles et économiques dans le contexte où le Québec se positionne stratégiquement dans la région de l'Indo-Pacifique.

La ministre a aussi discuté des atouts du Québec en matière de transition énergétique, de minéraux critiques et d'innovation avec le directeur général des Politiques commerciales du ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie, Yasuji Komiyama. À Osaka, la ministre a fait valoir la culture du Québec lors du « Rendez-vous Québec-Osaka », qui s'est tenu du 23 au 26 juin, au Pavillon du Canada, dans le cadre de l'Exposition universelle d'Osaka 2025.

La ministre, accompagnée d'une cinquantaine d'entrepreneurs québécois et d'une douzaine d'entreprises québécoises présentes sur le territoire nippon, a participé à des activités économiques visant à stimuler les échanges commerciaux avec le Japon, dans le cadre de missions commerciales d'Investissement Québec International axées sur les secteurs des industries créatives, de l'énergie et de l'environnement.

« En plus d'être un partenaire notable, le Japon est un des principaux marchés d'ancrage du Québec en Indo-Pacifique et s'avère un excellent tremplin pour tous les entrepreneurs qui souhaitent percer les marchés de la région. Notre gouvernement continue de promouvoir activement la diversification de nos marchés d'exportation afin d'assurer la sécurité économique et la prospérité du Québec. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Le Québec assure une présence gouvernementale au Japon depuis 1973, qui est aujourd'hui son 6 e partenaire économique dans le monde, et son 2 e en Asie, après la Chine. Les échanges commerciaux entre le Québec et le Japon se chiffrent à plus de 5 G$ CA annuellement. L'an dernier, les exportations québécoises vers le territoire nippon ont dépassé les deux milliards de dollars, un sommet qui en fait le troisième marché international du Québec.

L'Indo-Pacifique est la région du monde qui connaît la plus forte croissance économique. Avec un PIB cumulé de plus de 35 000 G$ US, elle représente déjà 40 % de la richesse mondiale.

Avec plus de 4,3 milliards d'habitants, l'Indo-Pacifique englobe plus de 50 % de la classe moyenne mondiale. Ce taux devrait passer à 65 %, en 2030. La région aura alors quelque 3,5 milliards de consommateurs potentiels.

L'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), en vigueur depuis 2018, est le principal outil pour les entreprises québécoises qui veulent percer les marchés de l'Indo-Pacifique. Les pays membres de l'Accord représentent 15 % du PIB mondial et plus de 550 millions de consommateurs. En 2023, les exportations québécoises vers ces pays ont atteint 7,5 G$.

Outre la Délégation générale du Québec à Tokyo , le Québec compte sept autres représentations en Indo-Pacifique, en Chine, en Corée, à Singapour et en Inde.

