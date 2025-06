Lancement de la phase 4 - Littoral Est de la promenade Samuel-De Champlain - Présentation de la vision et d'une nouvelle passerelle pour les piétons et les cyclistes

QUÉBEC, le 9 juin 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec lance officiellement la phase 4 de la promenade Samuel-De Champlain avec le dévoilement de la vision d'aménagement et d'une nouvelle passerelle dédiée aux piétons et aux cyclistes. Cette nouvelle infrastructure, qui marque la première étape de ce grand projet, sera aménagée entre le quartier d'Estimauville et la Baie de Beauport. En plus de franchir l'imposante gare de triage du CN, elle favorisera une plus grande mobilité active des citoyens et leur offrira un meilleur accès au fleuve.

C'est ce qu'ont présenté le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, le député de Montmorency et président de la Commission des finances publiques, M. Jean-François Simard, le conseiller municipal du district de Saint-Roch-Saint-Sauveur et vice-président du comité exécutif, Pierre-Luc Lachance et le président-directeur général de la Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ), M. André Roy.

Cette vision, qui a été réfléchie avec la table des partenaires, témoigne de la volonté du gouvernement du Québec de concevoir et de valoriser un nouvel aménagement à la fois fonctionnel, durable et accessible.

« Avec la vision de la phase 4 de la promenade Samuel-De Champlain, nous réaffirmons notre engagement à faciliter l'accès à notre majestueux fleuve Saint-Laurent. La passerelle cyclopiétonne est le premier pas vers la valorisation de ce site fantastique. Cet ambitieux projet améliorera la mobilité active et bonifiera la qualité de vie des citoyens. Il fait bon vivre dans la région de la Capitale-Nationale ! »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« C'est le début d'une grande aventure qui changera à jamais le visage de l'est de Québec ! »

Jean-François Simard, député de Montmorency et président de la Commission des finances publiques

« La Ville de Québec se réjouit que le projet de la phase 4 avance. Le succès de la promenade Samuel-De Champlain est incontestable. Les citoyens de l'est pourront à leur tour jouir d'un accès au fleuve. »

Pierre-Luc Lachance, conseiller municipal du district de Saint-Roch-Saint-Sauveur et vice-président du comité exécutif

« La CCNQ a été au cœur de la réalisation des trois phases de la promenade Samuel-De Champlain, un lieu exceptionnel qui est devenu une source de grande fierté pour la population de toute la région. La CCNQ est fière de contribuer activement à cette initiative de grande envergure pour le secteur est de notre capitale. »

André Roy, président-directeur général de la Commission de la capitale nationale du Québec

À propos du projet

À la suite d'un concours d'idéation dont les résultats ont été dévoilés en avril 2024, le gouvernement du Québec a demandé à la Commission de la capitale nationale du Québec de mettre en œuvre une démarche visant à produire un énoncé de vision pour le réaménagement du littoral du Saint-Laurent, entre le secteur d'Estimauville et la chute Montmorency.

La table des partenaires, qui réunit des représentants de la CCNQ, du ministère des Transports et de la Mobilité durable, de la Ville de Québec et du Port de Québec, a été créée dès le mois de mai 2024 afin que la vision tienne compte des points de vue exprimés par les parties prenantes. La CCNQ s'est aussi entourée de professionnels (incluant deux des équipes gagnantes du concours) pour l'élaboration de la vision. La CCNQ et les professionnels ont rencontré des représentants citoyens afin que cette démarche prenne en considération leurs préoccupations et leurs propositions.

Reconnexion des quartiers et préservation de la biodiversité et des milieux naturels

Dans le cadre de ce processus, la CCNQ a pu bénéficier de l'expertise de nombreux professionnels afin de soutenir l'élaboration d'une vision qui répond aux besoins actuels et futurs de la population de l'est de la ville et qui respecte les principes de durabilité et d'intégration environnementale. La vision propose aussi de reconnecter les quartiers au littoral et de renforcer les liens entre les milieux de vie et le fleuve.

La vision ainsi que la présentation sommaire de la passerelle sont disponibles sur le site Web de la CCNQ.

