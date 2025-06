Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Plus de 101 000 $ accordés à l'Expo Rive-Nord‒Cultura

QUÉBEC, le 27 juin 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 101 248 $ à l'Expo Rive-Nord‒Cultura, qui se tient à L'Assomption jusqu'au 29 juin.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'Expo Rive-Nord‒Cultura est un événement incontournable pour le secteur agricole et agroalimentaire de Lanaudière. C'est une occasion idéale pour la population de rencontrer les acteurs du milieu et de se divertir grâce à une programmation variée, comprenant notamment des spectacles, des activités pour toute la famille, des concours et des jugements.

Citations

« L'Expo Rive-Nord‒Cultura est une belle initiative qui fait rayonner L'Assomption et la région de Lanaudière. Cet événement rassembleur pour la communauté favorise le développement économique, culturel et touristique de la région tout en mettant en valeur le travail des acteurs de notre industrie agricole et agroalimentaire. J'encourage les visiteurs et la population de Lanaudière à venir profiter de l'événement en grand nombre pour soutenir nos industries québécoises. »

François Legault, député de L'Assomption et premier ministre du Québec

« L'Expo Rive-Nord‒Cultura est une vitrine exceptionnelle pour mettre en lumière le dynamisme et l'engagement des acteurs du secteur agroalimentaire. Je suis heureux de cet appui qui permet aux visiteurs de découvrir celles et ceux qui contribuent à la richesse de notre garde-manger québécois. Je souhaite à toutes et à tous une excellente édition! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Les événements et les festivals comme celui-ci participent année après année à faire rayonner le Québec comme destination de choix et contribue à mettre en valeur le savoir-faire de nos industries événementielle, culturelle, agricole et agroalimentaire. J'invite chaleureusement les visiteurs à profiter de l'occasion pour découvrir la magnifique région de Lanaudière lors de leur séjour. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation accorde 82 248 $ dans le cadre du Programme d'appui aux expositions agricoles et sectorielles.

Le ministère du Tourisme accorde 19 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

