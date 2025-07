Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Plus de 380 000 $ à l'organisme Le Domaine Forget de Charlevoix

QUÉBEC, le 28 juin 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 382 890 $ au Domaine Forget, notamment pour l'organisation du Festival international du Domaine Forget à Saint-Irénée, jusqu'au 23 août prochain. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

La 47e édition du Festival international du Domaine Forget offre un programme varié proposant de nombreuses activités tout au long de l'été dans la magnifique région de Charlevoix. Les festivalières et festivaliers pourront ainsi profiter de concerts explorant divers genres musicaux de même que de spectacles de danse, d'ateliers ouverts au grand public et de classes de maîtres. La soirée d'ouverture propose un hymne à la découverte sous la direction de Mathieu Lussier, interprété par l'orchestre Les Violons du Roy.

Citations

« Le Festival international du Domaine Forget est un événement incontournable pour les mélomanes qui propose chaque été un programme riche et éclectique. En plus de sa programmation estivale, l'organisme offre une série de spectacles professionnels en arts de la scène toute l'année, incluant des spectacles présentés à des publics scolaires, stimulant ainsi l'intérêt des jeunes pour l'art et leur permettant de découvrir de nouveaux horizons. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le tourisme est un moteur économique majeur pour le Québec, et les festivals y contribuent énormément tout en mettant en lumière la vitalité de notre culture. C'est pourquoi nous sommes fiers de soutenir le Festival international du Domaine Forget, un rendez-vous unique où artistes et public vivent des moments d'exception. Bravo à l'équipe ainsi qu'aux bénévoles qui font de cet événement un succès année après année! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Domaine Forget joue un rôle important dans le paysage culturel de notre région. Sa programmation de grande qualité en fait une fierté pour la Capitale-Nationale. J'invite tout le monde -- la population locale comme le grand public -- à venir profiter cet été de spectacles exceptionnels, offerts par des artistes talentueux. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants

Le ministère de la Culture et des Communication accorde au Domaine Forget 169 140 $ dans le cadre du programme Mécénat Placements Culture.

169 140 $ dans le cadre du programme Mécénat Placements Culture. Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie à l'organisme Le Domaine Forget de Charlevoix la somme de 152 490 $ par le biais du programme Soutien à la mission.

des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie à l'organisme somme de 152 490 $ par le biais du programme Soutien à la mission. Le ministère du Tourisme accorde 61 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

