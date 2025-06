Stratégie québécoise des infrastructures - Plan québécois des infrastructures : une carte pour localiser les grands projets au Québec

QUÉBEC, le 19 juin 2025 /CNW/ - Les citoyennes et les citoyens peuvent désormais consulter une carte interactive présentant plus de 700 projets d'infrastructures publiques en cours de planification et de réalisation au Québec. Le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, en a fait l'annonce en précisant que ce nouvel outil assure une plus grande transparence dans le domaine des infrastructures publiques.

Concrètement, la carte interactive répertorie les projets de 20 M$ et plus prévus au Plan québécois des infrastructures (PQI). La population pourra ainsi consulter l'emplacement prévu pour ces projets, en plus des différents renseignements actuellement disponibles, dont :

le nom du projet, lequel identifie notamment l'infrastructure (école, centre hospitalier, maison des aînés, route, etc.) et la nature des travaux qui seront effectués;

la description du projet;

le secteur d'activité;

l'état d'avancement (à l'étude, en planification, en réalisation ou en service);

le coût total du projet, incluant la contribution financière du gouvernement.

La carte interactive fait partie des mesures prévues dans la Stratégie québécoise en infrastructures publiques, dévoilée par le ministre Julien en mai 2024. Elle est complémentaire à la mise à jour en continu de l'actuel Tableau de bord des projets d'infrastructures publiques et est disponible sur le site Internet du Secrétariat du Conseil du trésor.

Citation :

« Nous sommes fiers de rendre disponible la nouvelle carte interactive, grâce à laquelle il est maintenant facile de repérer rapidement les projets de construction. Les citoyens peuvent prendre connaissance des détails des projets prévus ou en réalisation dans leur région, et les entrepreneurs en construction peuvent visualiser les projets qui ont des répercussions significatives sur, par exemple, la disponibilité de la main-d'œuvre. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région

de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

La carte interactive comprend les projets d'infrastructure de plus de 20 M$ prévus au Plan québécois des infrastructures publiques.

Les projets à l'étude ou en cours de planification pour lesquels l'emplacement définitif n'a pas encore été déterminé seront précisés en fonction des décisions à venir.

