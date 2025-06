Prix Hector-Fabre - Le Tour cycliste de l'Abitibi remporte le prix Hector-Fabre 2024

VAL-D'OR, QC, le 16 juin 2025 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, a remis aujourd'hui le prix Hector-Fabre 2024 au Tour cycliste de l'Abitibi pour l'organisation et le bon déroulement des 54e et 55e Tours de l'Abitibi Glencore, et pour le lancement de la première édition du volet féminin.

L'octroi du prix Hector-Fabre au Tour cycliste de l'Abitibi souligne son audace, sa capacité à se réinventer et les nombreux efforts déployés par le Tour, de même que par la communauté locale et le réseau de bénévoles, pour faire rayonner à l'international la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Événement emblématique depuis 1969, le Tour cycliste de l'Abitibi accueille des participants de plus de 45 pays. Pour la première fois en 2025, le Tour cycliste de l'Abitibi présente sa toute première édition Femmes, offrant aux athlètes féminines une vitrine de haut niveau.

« C'est un plaisir de remettre le prix Hector-Fabre 2024 au Tour cycliste de l'Abitibi. Ce prix reconnaît l'engagement, la détermination et les retombées du tour cycliste pour la communauté de Val-d'Or et la région. Je veux également saluer l'ajout d'un volet féminin à cette compétition d'envergure qui témoigne d'une volonté d'inclusion et d'égalité dans le sport. Félicitations pour cette initiative qui fait rayonner le Québec à l'international! »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine.

« Aujourd'hui, c'est un prix fort mérité que nous décernons au Tour cycliste de l'Abitibi. C'était d'ailleurs important pour ma collègue et moi de remettre ce prix en mains propres, ici. Votre dévouement et votre passion permettent à plus d'une centaine de jeunes cyclistes d'accomplir leur rêve de participer à une course internationale de haut niveau. Nous rayonnons à l'international en grande partie grâce à vous, et ça mérite d'être souligné en grand! Félicitations! »

Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est

« Recevoir le prix Hector-Fabre, c'est une reconnaissance qui dépasse nos frontières. Chaque été, notre région devient un carrefour de cultures, d'athlètes et de rêves venus des quatre coins du monde. Avec la toute première édition féminine, nous franchissons une étape historique vers plus d'équité et d'inclusion dans le sport. Ce prix célèbre la force de notre communauté, notre hospitalité et notre capacité à faire rayonner un événement régional à l'échelle internationale. »

Mélanie Rocher, présidente du Tour de l'Abitibi Glencore

Créé en 2000 et décerné par la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, le prix Hector- Fabre vise à saluer l'audace et la détermination de personnes et d'organisations québécoises ayant acquis une notoriété sur le plan international par leur apport notable à l'essor de leur région.

décerné par la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, le prix Hector- vise à saluer l'audace et la détermination de personnes et d'organisations québécoises ayant acquis une notoriété sur le plan international par leur apport notable à l'essor de leur région. Ce prix reflète la collaboration entre le ministère des Relations internationales et de la Francophonie et ses partenaires en vue de consolider la présence régionale dans sa politique internationale. Le Ministère accorde une grande importance au rayonnement international des régions du Québec.

