Festivals et événements de la saison été-automne 2024 - Le gouvernement du Québec soutient la compétition Hit the Floor de Lévis

QUÉBEC, le 17 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux de soutenir la compétition Hit the Floor de Lévis, qui se déroule jusqu'au 20 mai.

Le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Hit the Floor Lévis constitue une vitrine incontournable pour des milliers de danseuses et danseurs québécois et canadiens, tous styles confondus, et contribue au développement de la danse à l'échelle mondiale.

Citations :

« La grande région métropolitaine est reconnue comme étant un haut lieu culturel par la créativité de ses artistes. Ce festival de classe mondiale attire des écoles de danse de partout à travers le monde. L'effet positif de la danse dans le milieu artistique et culturel ne cesse de croître chez nous, et cette tournée nous place sous les projecteurs internationaux. Cet événement contribue à l'effervescence de la région et nous sommes fiers de pouvoir le soutenir. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le gouvernement du Québec est fier de s'associer au succès de la compétition Hit the Floor de Lévis, un événement sportif très attendu de la part des participants et des participantes qui favorise le rayonnement du Québec comme destination touristique par excellence! Avec son programme riche et diversifié, ce rassemblement permet aux danseurs et danseuses de partager leur amour pour leur art, et met en lumière tout le dynamisme et le savoir-faire des artisans de notre industrie événementielle. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Parmi toutes les activités physiques, la danse est certainement l'une des plus complètes qui soient. Agilité, coordination, grâce, rythme et précision se conjuguent dans des prestations qui relèvent autant de l'art que du sport. C'est ce qui explique, selon moi, la grande popularité des compétitions de danse, et je m'en réjouis évidemment au plus haut point. Bonne chance à toutes les participantes et à tous les participants! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« La compétition Hit the Floor est un événement incontournable à Lévis et dans la région de la Chaudière-Appalaches. Les retombées positives de cet événement sont importantes chaque année, que ce soit pour les artistes qui compétitionnent ou les spectateurs qui y participent. Bouger, danser et s'exprimer sont des éléments clés pour une communauté épanouie et je suis ravi qu'un tel événement fasse rayonner Lévis chaque printemps! »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et député de Lévis

Faits saillants :

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale contribue à la compétition Hit the Floor de Lévis en attribuant une somme de 170 000 $ par l'entremise du Programme d'appui aux actions régionales (PARR).

Le ministère du Tourisme accorde 139 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

