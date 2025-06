Avis aux médias - Le gouvernement rend hommage à ceux et celles qui travaillent dans les milieux de l'éducation et de l'enseignement supérieur

QUÉBEC, le 10 juin 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, et la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, invitent les représentantes et représentants des médias à la cérémonie de l'Ordre de l'excellence en éducation du Québec, au cours de laquelle ils décoreront 24 nouveaux membres.

DATE : Le mardi 10 juin 2025 à 17 heures

Arrivée des médias dès 16 h 45 LIEU : Agora, Assemblée nationale

1035, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3

Formule en présentiel

