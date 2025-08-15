Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Plus de 1,5 million $ accordés à la SuperFrancoFête

QUÉBEC, le 15 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 1 576 000 $ à la SuperFrancoFête, qui se déroule jusqu'au 28 août 2025.

Le ministre de la Langue française, M. Jean-François Roberge, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Pour sa 4e édition, la SuperFrancoFête célèbre la musique et la chanson francophone dans le charmant décor qu'est la ville de Québec. Pour l'occasion, un riche programme, qui mettra en vedette plusieurs artistes québécois, est prévu pour animer la foule.

Citations

« La SuperFrancoFête représente une vitrine incroyable pour la langue française. Je suis ravi que cet événement fasse partie du paysage festif du Québec. C'est un moment parfait pour se rassembler autour de notre langue et de ce qui nous unit. La musique est un langage universel, mais c'est en français qu'on aime s'exprimer. Le ministère de la Langue française est heureux de soutenir la SuperFrancoFête, notamment le concert L'été de mes chansons, qui sera présenté le 15 août et qui rendra hommage aux 50 ans de la chanson québécoise. Ce spectacle, qui réunira des artistes de renom et de jeunes talents, sera gratuit. Bravo à l'équipe organisatrice pour ces célébrations entièrement francophones! »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française

« La SuperFrancoFête fait rayonner le Québec et ses artistes à travers la francophonie. Ce rendez-vous festif contribue à faire briller notre destination à l'échelle nationale et internationale, tout en soutenant le développement touristique et culturel de la région de la Capitale-Nationale. J'invite les participants à profiter de leur séjour pour découvrir les multiples attraits touristiques de la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La SuperFrancoFête s'ajoute à la longue série d'événements culturels qui font de notre région un milieu où il fait bon vivre. Je suis fier que notre gouvernement soutienne l'organisation de ce festival francophone, qui favorise l'effervescence culturelle, qui attire des visiteurs de partout et qui stimule l'économie locale. Merci à l'équipe organisatrice pour la mise en valeur de nos talents et de notre belle capitale nationale. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants

Le ministère de la Langue française accorde 975 000 $ pour la réalisation du concert gratuit L'été de mes chansons.

Le ministère du Tourisme accorde 601 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Lien connexe

Québec.ca

Réseaux sociaux

Ministère de la Langue française

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

Ministère du Tourisme

Facebook X LinkedIn YouTube

SOURCE Cabinet du ministre de la Langue française

Sources : William Demers, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Langue française, 438 873-9819, [email protected]; Brigitte Roussy, Directrice des communications, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 514 248-0160, [email protected]; Renseignements : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère de la Langue française, 418 781-9520; [email protected]; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]