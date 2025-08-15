Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Plus de 20 000 $ accordés au Kipawa CountryFest

QUÉBEC, le 15 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 23 000 $ au Kipawa CountryFest, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. L'événement se tient dans la Première Nation de Kebaowek jusqu'au 17 août 2025.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Kipawa CountryFest célèbre sa 18e édition cette année en proposant un programme relevé mettant en vedette des artistes de la musique country. L'événement invite le public à découvrir de nouveaux talents ainsi qu'à applaudir leurs favoris sur scène.

Citations :

« Les festivals et les événements touristiques font partie de traditions bien ancrées au Québec. Ils permettent à nos artistes et à nos producteurs d'aller à la rencontre du grand public afin de faire valoir leur talent et de présenter le fruit de leur travail. Je suis très fière que le gouvernement s'associe au succès du Kipawa CountryFest, qui fait briller le savoir-faire des artisans de notre industrie événementielle. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Les événements culturels et estivaux, comme le Kipawa CountryFest, contribuent à enrichir notre offre touristique et favorisent le rayonnement des artistes. J'invite chaleureusement les gens à profiter pleinement de leur séjour pour découvrir les attraits de la région. »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda et président de séance

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur les scènes nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre des volets Festivals et événements touristiques majeurs et Festivals et événements d'envergure touristique devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable.

