Festivals et événements de la saison printanière 2025 - Une aide financière de près de 20 000 $ accordée au Festival de sciences Lévisium

QUÉBEC, le 13 juin 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 19 000 $ au Festival de sciences Lévisium, qui se déroule au quai Paquet de Lévis jusqu'au 15 juin 2025. La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival de sciences Lévisium présente une programmation animée s'adressant autant aux jeunes passionnés de sciences qu'aux plus vieux. Animations, conférences, spectacles et expériences interactives sont prévus pour divertir les personnes participantes lors de cette 3e édition.

Citations :

« Quelle belle occasion pour toute la famille de découvrir joyeusement le monde des sciences à Lévis! Les événements de ce type font rayonner la Chaudière-Appalaches et incitent les visiteurs à y séjourner. J'encourage chaleureusement les personnes participantes à profiter de ce moment pour découvrir ou redécouvrir les multiples attraits touristiques de la région, tout en se laissant éblouir par les nombreuses activités offertes lors du festival. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Lévisium est un festival de sciences unique dans la grande région de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale. Il s'agit d'un rendez-vous incontournable pour les amateurs et curieux de sciences qui, une fois de plus cette année, anime le quai Paquet à Lévis. Je tiens à féliciter l'équipe de passionnés qui s'investissent avec cœur dans la réalisation de cet événement. J'invite également la population ainsi que les visiteurs à saisir cette occasion pour faire le plein d'apprentissages, de découvertes et de divertissements. »

Bernard Drainville, député de Lévis, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, dans tout le Québec.

Les projets soutenus dans le cadre des volets Festivals et événements touristiques majeurs et Festivals et événements d'envergure touristique doivent désormais répondre à des obligations en matière de développement durable.

