Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Plus de 27 000 $ accordés au Concours complet CCI

QUÉBEC, le 15 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 27 500 $ au Concours complet CCI, qui se déroule à Bromont jusqu'au 17 août 2025.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Concours complet CCI est une compétition équestre incontournable pour plusieurs athlètes d'ici. Lors de cet événement, les cavaliers peuvent s'affronter lors de multiples épreuves devant un public passionné.

Citations

« Nos événements sportifs enrichissent l'offre touristique du Québec et attirent chez nous des passionnés et des athlètes de tous horizons. Le Concours complet CCI contribue non seulement à faire rayonner le talent et la passion des cavaliers, mais aussi à dynamiser l'économie des Cantons-de-l'Est. J'invite chaleureusement les participants, leurs accompagnateurs et les visiteurs à profiter pleinement de leur séjour pour découvrir les nombreux attraits qui font rayonner la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« J'invite la population à se déplacer en grand nombre à Bromont pour encourager avec vigueur les cavaliers et les chevaux qui prendront part aux différentes épreuves. Je suis particulièrement heureuse de voir autant de personnes placer ainsi l'activité physique au cœur de leur vie. Bonne compétition à tous! Je profite de l'occasion pour remercier l'équipe organisatrice pour leur travail sans faille année après année. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi

Faits saillants

Le ministère du Tourisme accorde 23 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le ministère de l'Éducation accorde 4 500 $ dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs.

