Valorisation de l'éducation au Québec - Les ministres Drainville et Déry saluent l'arrivée de 24 nouveaux membres dans l'Ordre de l'excellence en éducation

QUÉBEC, le 10 juin 2025 /CNW/ - C'est avec fierté que le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, et la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, ont décoré les nouveaux membres de la sixième promotion de l'Ordre de l'excellence en éducation lors de la cérémonie officielle tenue aujourd'hui à l'agora de l'Assemblée nationale. Ainsi, 24 personnalités ont été reconnues pour leur contribution aux réseaux de l'éducation et de l'enseignement supérieur et se sont jointes à l'Ordre.

L'Ordre, créé en 2018, compte maintenant 183 membres, membres distingués et membres émérites, dont les ministres et sous-ministres de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, qui sont nommés d'office.

C'est aussi lors de cette cérémonie qu'a été soulignée la venue de sept nouveaux membres au sein du Conseil de l'Ordre, soit Mmes Monique Cormier, José Pouliot et Alisha Wissanji ainsi que MM. Simon Duguay, Stéphane Lemelin, Normand Lessard et Jean-François Roy. Rappelons que ces derniers ont la responsabilité de guider les ministres quant à la nomination des nouveaux membres.

Citations :

« Je tiens à saluer le travail exceptionnel de toutes les personnes qui se mobilisent et qui contribuent, année après année, à la réussite de nos jeunes. Aujourd'hui, on prend le temps de leur dire merci et de souligner leur apport essentiel à l'avenir du Québec. Je suis convaincu que leur dévouement a un impact déterminant dans la vie de nos élèves. Félicitations pour leur entrée dans l'Ordre de l'excellence en éducation. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

« Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur des professionnels de l'éducation et de l'enseignement supérieur aussi dévoués et surtout animés par la réussite de notre relève. Par votre excellent travail et votre passion, vous contribuez à pousser les étudiants à atteindre leur plein potentiel. Je tiens à remercier et à féliciter tous les nouveaux membres pour leur engagement exceptionnel. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

L'Ordre de l'excellence en éducation permet de souligner officiellement le mérite de celles et ceux qui ont joué ou jouent encore un rôle important dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement supérieur au Québec.

L'Ordre, dont la devise est Leur réussite, notre devoir , vise à :

, vise à : reconnaître le mérite des personnes qui travaillent dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement supérieur;



valoriser les contributions locales, régionales ou nationales significatives des acteurs du système éducatif;



contribuer au rayonnement du système éducatif.

L'Ordre s'adresse aux personnes qui travaillent dans le réseau de l'éducation, du préscolaire à l'université, tant du réseau public que privé, mais également à celles qui ont contribué de façon significative à l'avancement de la cause de l'éducation, et ce, dans toutes les régions du Québec. Il comprend trois grades, soit ceux de membre, de membre distingué et de membre émérite.

Rappelons qu'un appel public de candidatures a été lancé à l'automne dernier, au terme duquel le Conseil de l'Ordre a recommandé aux ministres la nomination des membres de cette sixième promotion.

Liens connexes :

La liste des nouveaux membres peut être consultée sur le site Web du gouvernement du Québec :

https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/education/ordre-excellence-education

Ministère de l'Éducation :

Ministère de l'Enseignement supérieur :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation

Sources : Antoine de la Durantaye, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Éducation, [email protected]; Simon Savignac, Directeur des communications et attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, [email protected]