Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 600 000 $ à la Transat Québec Saint-Malo

QUÉBEC, le 30 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 605 800 $ à la Transat Québec Saint-Malo, s'amorçant à Québec le 30 juin 2024.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, le ministre de la Langue française, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et ministre responsable de la Laïcité, M. Jean-François Roberge, et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

La traversée de l'Atlantique de la Transat Québec Saint-Malo est une épreuve incroyable pour les équipages qui s'élancent dans l'océan, prêts à faire face aux aléas de la nature. Pour sa 10e édition, des activités et des spectacles sont aussi prévus dans la ville de Québec pour divertir les visiteurs et les visiteuses, dont le concours de poésie Une bouteille à la mer.

Citations :

« La Transat Québec Saint-Malo est un événement sportif qui, tous les quatre ans, dynamise la ville de Québec avec des spectacles culturels et des activités en tout genre pour célébrer le départ des équipages vers Saint-Malo. Cette compétition contribue à la vitalité économique de la Capitale-Nationale tout en stimulant le tourisme. J'invite les participants et leur entourage à profiter pleinement de leur séjour dans la région pour découvrir les attraits et les activités qui l'animent. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Notre belle et effervescente Capitale-Nationale est un endroit formidable pour vivre et pour faire du sport. Elle brille par l'organisation et la tenue de rencontres sportives d'envergure internationale, et cette dixième Transat Québec Saint-Malo le démontrera, une fois de plus. La région de Québec saura en mettre plein la vue aux amateurs d'épreuves nautiques, de même qu'aux visiteurs qui se rendront sur les rives du Saint-Laurent pour suivre la course. C'est un événement à ne pas manquer chez nous cet été. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le ministère de la Langue française est très heureux de s'associer à la Transat Québec Saint-Malo, à l'occasion de son quarantième anniversaire, et d'y contribuer financièrement. Il est important de souligner les liens qui nous unissent avec nos amis de la République française, tout en soutenant une épreuve nautique de calibre international, qui débute chez nous, sur les rives de notre grand fleuve, pour se terminer en France sur la côte nord de la Bretagne, dans le célèbre port de Saint-Malo. »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et ministre responsable de la Laïcité

« Pour les athlètes, participer à la Transat Québec Saint-Malo est une véritable aventure. C'est une odyssée qui exige endurance, résilience et maîtrise. Chaque obstacle surmonté forge une fierté immense et une histoire héroïque à raconter. Par ailleurs, j'invite toute la population à assister à cet événement de haut calibre pour encourager les compétiteurs, qui vivront lors de la traversée des moments intenses et des émotions fortes. Votre présence et votre soutien sont essentiels pour faire de cette compétition une célébration mémorable. »

Isabelle Charest, ministre du Sport, du Loisir et du Plein air

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme octroie 400 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale alloue une aide financière de 150 000 $ en vertu de son Programme d'appui aux actions régionales.

Le ministère de la Langue française attribue une aide financière de 48 800 $ au concours Une bouteille à la mer! dans le cadre de son Programme de promotion et de valorisation de la langue française.

Le ministère de l'Éducation accorde 7 000 $ dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux - Volet 2.

