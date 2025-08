Festivals et événements de la saison estivale 2025 - 1 135 000 $ accordés au Festival Musique et Arts Osheaga

QUÉBEC, le 1er août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 1 135 000 $ au Festival Musique et Arts Osheaga, qui se déroule à Montréal jusqu'au 3 août 2025.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival Musique et Arts Osheaga est une expérience estivale unique. Pour l'occasion, 88 artistes monteront sur scène pour faire vivre une expérience inoubliable au public. Les visiteuses et les visiteurs pourront également observer les œuvres réalisées par des artistes connus ou émergents.

Citations

« Osheaga, c'est un événement incontournable de l'été montréalais qui contribue au rayonnement du Québec comme destination culturelle de premier plan. Chaque année, il attire des milliers de festivalières et de festivaliers venus vivre une expérience musicale et artistique unique au cœur de la métropole. J'invite chaleureusement les visiteuses et les visiteurs à profiter pleinement de leur passage à Montréal pour découvrir son énergie créative et sa richesse sous toutes ses facettes. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Osheaga est bien plus qu'un festival de musique : c'est un événement qui incarne l'effervescence culturelle et la créativité de notre métropole. En attirant des artistes de renommée mondiale et des milliers de festivalières et de festivaliers, ce rendez-vous contribue au rayonnement international de Montréal et stimule son dynamisme économique. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économie régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

Le ministère du Tourisme accorde 1 000 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) contribue à la tenue du Festival Musique et Arts Osheaga grâce à l'octroi d'une somme de 135 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

