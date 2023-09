Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 275 000 $ au Marathon Beneva de Montréal

QUÉBEC, le 22 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 275 000 $ au Marathon Beneva de Montréal , qui se déroule jusqu'au 24 septembre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Marathon Beneva de Montréal fait partie des plus grands événements de course à pied au Québec. Il permet chaque année à des centaines d'athlètes de renom, mais aussi de la relève, de se surpasser dans un environnement dynamique. Cette 31e édition est marquée par le retour du programme Du cœur à la course, qui vise à soutenir les organismes caritatifs en plaçant ses différentes épreuves, ses plateformes et sa visibilité au service de leurs efforts de financement.

Citations :

« Les festivals et les événements permettent à notre destination de se distinguer grâce à une offre culturelle et touristique de qualité. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le Marathon Beneva de Montréal, qui donne la possibilité aux participants de découvrir la métropole à travers ses grands espaces, ses parcs et ses rives. Félicitations à l'équipe organisatrice, qui a permis aux athlètes de vivre leur passion. J'invite le public à venir en grand nombre les encourager! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Avec ses parcours et ses épreuves qui prennent place dans différents lieux, le Marathon Beneva anime Montréal à l'arrivée de l'automne. Cet événement réunit des athlètes et des adeptes de course à pied venus de partout et contribue au rayonnement de la métropole en tant que ville sportive par excellence. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Si la course à pied est de plus en plus prisée dans la population, c'est que ses avantages sont très nombreux. Gratuite, elle permet à tous de passer du temps à l'extérieur, peut-être même en forêt, et permet évidemment de se mettre en forme et d'adopter de saines habitudes de vie. Et comme tous les sports, elle aère l'esprit, permet de faire le vide et de s'évader. Bravo à tous les coureurs qui prendront part aux diverses épreuves du Marathon Beneva de Montréal. Merci à l'équipe organisatrice, qui accomplit un boulot colossal chaque année. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 150 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques ;

; Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue de l'événement en accordant une somme de 125 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM);

À noter que le Fonds signature métropole succède désormais au FIRM et appuie des projets porteurs et d'envergure qui renforcent l'identité unique de la métropole et son pouvoir d'attractivité.

