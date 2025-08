Festivals et événements de la saison estivale 2025 - 43 000 $ accordés au Festival de la chanson de Saint-Ambroise

QUÉBEC, le 3 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 43 000 $ au Festival de la chanson de Saint-Ambroise, qui se déroule jusqu'au 9 août 2025.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival de la chanson de Saint-Ambroise met en valeur le talent musical de la relève francophone. Dans le cadre de ce concours national de chansons francophones, une soixantaine de jeunes artistes se produiront sur trois scènes afin d'émerveiller le public et de partager leur passion.

Citations

« Le Festival de la chanson de Saint-Ambroise est un tremplin exceptionnel pour la relève musicale. En plus d'agir à titre de concours national de chansons francophones, le Festival offre des ateliers et des formations dirigées par des artistes professionnels du milieu, de manière à offrir un environnement créatif et enrichissant aux cohortes participantes. Je remercie l'équipe organisatrice de mettre en lumière le talent des artistes de la relève et de contribuer à faciliter l'accès à la culture pour la jeunesse. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Les événements et les festivals comme celui-ci sont des incontournables dans nos régions et favorisent le rayonnement du Québec comme destination touristique et culturelle par excellence! De plus, non seulement ce concours réputé contribue à la vitalité économique du Saguenay‒Lac-Saint-Jean, mais il fait également briller le talent de nos jeunes artistes. J'invite chaleureusement les personnes participantes et leur entourage à profiter pleinement de leur séjour dans la région pour découvrir les attraits et les activités qui l'animent. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival de la chanson de Saint-Ambroise fait rayonner nos artistes de la relève à chaque nouvelle édition, tout en attirant des visiteuses et des visiteurs dans la région. C'est l'occasion pour les gens d'explorer Saint-Ambroise et de découvrir les multiples attraits qui font la fierté de la région. »

François Tremblay, député de Dubuc et adjoint parlementaire de la ministre du Tourisme

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 25 000 $ au Festival grâce au programme Aide aux événements culturels.

Le ministère du Tourisme accorde 18 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

