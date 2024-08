Festivals et événements de la métropole 2024 - Le gouvernement du Québec accorde 350 000 $ au Festival LASSO

QUÉBEC, le 15 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 350 000 $ au Festival LASSO, qui se déroule à Montréal jusqu'au 17 août 2024.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival LASSO réunit une trentaine d'artistes country au parc Jean-Drapeau pour sa troisième édition. Cet événement attire des centaines de festivaliers et festivalières dans la métropole. Grâce à ses différents kiosques alimentaires, aux multiples activités proposées et à sa programmation exaltante, le festival fera vivre une expérience inoubliable aux milliers de visiteurs et visiteuses.

Citations

« C'est une fierté pour le gouvernement du Québec de soutenir le Festival LASSO, cet événement culturel unique en son genre à Montréal. Chaque année, de plus en plus de visiteurs et visiteuses séjournent dans la métropole pour assister à ce grand festival country. J'invite les personnes participantes à profiter de cette occasion pour découvrir les multiples attraits de la ville et les activités qui l'animent au courant de la saison estivale. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le festival LASSO se taille une place de choix dans le cœur des amateurs de musique country. Après seulement trois éditions, LASSO est devenu un événement estival incontournable pour les Montréalais et Montréalaises, et des milliers de touristes. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

Le ministère du Tourisme accorde 300 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue de l'événement en accordant une somme de 50 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

Lien connexe

Québec.ca

Réseaux sociaux

Ministère du Tourisme :

Facebook, X, LinkedIn, YouTube

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Facebook, X, LinkedIn

SOURCE Ministère du Tourisme

Sources : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 514 248-0160, [email protected]; Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 418 691-5650; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]; Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746