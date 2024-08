Festivals et événements de la métropole 2024 - Le gouvernement du Québec accorde 575 000 $ pour la tenue du Red Bull Cliff Diving à Montréal

QUÉBEC, le 23 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 575 000 $ pour l'étape de la série mondiale Red Bull Cliff Diving, qui se déroule à Montréal jusqu'au 25 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Cette compétition de plongeon de haut vol inscrite au calendrier de la série mondiale Red Bull 2024 se déroule pour la toute première fois en sol canadien. Ayant lieu au Grand Quai du Port de Montréal, l'événement d'envergure internationale promet d'en mettre plein la vue aux adeptes de ce sport.

Citations

« Quelle belle vitrine à l'échelle internationale pour le Québec! Le Red Bull Cliff Diving est un grand événement sportif qui renforce l'attractivité de la métropole et en fait une destination sportive et touristique par excellence. J'invite chaleureusement les amateurs, les athlètes et leur entourage à profiter de la compétition pour se laisser charmer par la convivialité des Montréalais et les multiples activités de la région, qui en enthousiasment plus d'un. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Montréal accueillera les meilleurs plongeurs de la planète lors du Red Bull Cliff Diving, et tous les yeux des amateurs de sports seront rivés vers notre métropole. Étant la première ville au pays à accueillir cet événement d'envergure, Montréal est une destination de choix pour les grands rendez-vous sportifs internationaux. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le Red Bull Cliff Diving est la preuve que nous avons le savoir-faire pour accueillir des athlètes de calibre international. Cet événement sera une occasion unique pour la population d'assister à un spectacle sportif époustouflant et inspirant. J'invite les gens à y assister en grand nombre! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Faits saillants

Le ministère du Tourisme accorde 350 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue de l'événement en accordant une somme de 200 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

Le ministère de l'Éducation accorde 25 000 $ dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux.

