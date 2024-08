Festivals et événements majeurs de la métropole 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 300 000 $ à la Virée classique

MONTRÉAL, le 14 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 329 000 $ pour appuyer la tenue de la Virée classique organisée par l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM), qui commence aujourd'hui et se déroule jusqu'au 18 août prochain.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Pour sa 11e édition, la Virée classique s'amorce avec son traditionnel concert sur l'Esplanade du Parc olympique; une foule d'activités pouvant atteindre un vaste public suivront.

Citations :

« La Virée classique est devenue, au fil du temps, un incontournable pour les amatrices et amateurs de musique classique. Elle permet d'apprécier l'immense savoir-faire des artistes qui s'y produisent. Je suis heureuse que le gouvernement contribue au succès de cet événement, qui positionne le Québec comme hôte de choix pour les rendez-vous culturels. J'invite les gens de Montréal et d'ailleurs à découvrir la métropole et ses attraits pour vivre un été unique! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Chaque année, la Virée classique est l'événement par excellence pour démocratiser la musique classique. Avec ses nombreuses activités gratuites, dont l'incontournable concert au Parc olympique, l'OSM contribue grandement à la vitalité culturelle de notre métropole. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde à la Virée classique 129 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue de l'événement en accordant une somme de 200 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

