Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Plus de 55 000 $ accordés au festival Concerts aux Îles du Bic

QUÉBEC, le 2 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 56 470 $ au festival Concerts aux Îles du Bic, qui se tient jusqu'au 10 août 2025.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le festival Concerts aux Îles du Bic fait rayonner la musique de chambre dans l'est du Québec depuis 24 ans. Dans un cadre naturel inspirant, les musiciennes et musiciens viendront partager leur talent et leur passion avec le public. Le festival constitue aussi un lieu de rencontre et de perfectionnement pour les artistes.

Citations

« Les Concerts aux Îles du Bic offrent la chance au public d'assister à des prestations à la fois intimes et accessibles. Cette année encore, l'équipe organisatrice a dévoilé un programme tout en finesse. Je vous invite à y prendre part en grand nombre, que ce soit simplement pour découvrir la musique de chambre ou pour vous laisser porter par le talent d'artistes que vous avez déjà eu le plaisir d'entendre, tout en profitant du paysage enchanteur du Bas-Saint-Laurent. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Quelle fierté pour notre gouvernement de soutenir les Concerts aux Îles du Bic, un rendez-vous musical unique qui contribue au rayonnement du Québec comme destination touristique et culturelle! En offrant aux visiteuses et visiteurs des prestations de musique de chambre dans un décor naturel saisissant, le festival enrichit leur expérience et met en lumière le talent de nos artistes. J'invite chaleureusement les personnes présentes à prolonger leur séjour pour découvrir les attraits du Bas-Saint-Laurent. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Pour une 24e édition, l'événement culturel Concerts aux îles du Bic fait rayonner la musique de chambre et les artistes du Bas-Saint-Laurent. Je tiens à féliciter l'équipe organisatrice pour cette nouvelle édition et j'encourage les visiteuses, les visiteurs ainsi que la population à venir découvrir ce genre musical tout en profitant des beautés des paysages de la région. »

Maïté Blanchette Vézina, députée de Rimouski, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie la somme de 43 470 $ grâce au programme Soutien à la mission - Manifestations consacrées à une ou plusieurs disciplines.

des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie la somme de 43 470 $ grâce au programme Soutien à la mission - Manifestations consacrées à une ou plusieurs disciplines. Le ministère du Tourisme accorde 13 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Lien connexe

Québec.ca

Réseaux sociaux

Conseil des arts et des lettres du Québec :

https://www.facebook.com/LeCALQ/

https://twitter.com/LeCALQ

https://www.linkedin.com/company/lecalq/mycompany/

https://www.youtube.com/user/LeCALQ

https://www.instagram.com/lecalq/?hl=fr

Ministère du Tourisme :

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://twitter.com/i/flow/login?redirect_after_login=%2Ftourisme_quebec%2F

https://www.linkedin.com/company/tourismequebec/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Sources : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Maxime Tremblay, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 581 990-7873, [email protected]; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]; Maude Jutras, Conseillère en communication, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 75024, [email protected]