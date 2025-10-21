Festivals et événements de la saison automnale 2025 - Développement des entreprises en créativité numérique : Le gouvernement du Québec est heureux d'appuyer l'organisation de HUB Montréal

MONTRÉAL, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce l'octroi de 395 000 $ à Antenne Créative pour l'organisation de HUB Montréal, grand marché international pour le développement d'affaires des entreprises en créativité numérique québécoises. Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Mme Christine Fréchette, de même que la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Hub Montréal qui revient pour une 9ᵉ édition se déroulera du 20 au 22 octobre. Pendant plusieurs jours, la métropole devient le point de convergence de spécialistes du secteur, de talents émergents ainsi que de représentantes et représentants internationaux. À travers un programme riche et ciblé, l'événement met en lumière les projets innovants du milieu et multiplie les occasions de rencontres, avec pour objectif de favoriser des collaborations durables et de stimuler les échanges commerciaux.

« Je me réjouis de l'engagement de notre gouvernement envers la tenue d'un événement d'envergure et rassembleur, comme HUB Montréal, qui met en valeur le savoir-faire québécois en arts et en technologies numériques. Félicitations à Antenne Créative pour l'organisation de cette vitrine internationale des industries créatives et merci de contribuer, année après année, à stimuler la commercialisation de nos entreprises et de nos œuvres dans ce domaine en forte croissance. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Hub Montréal est devenu un événement incontournable pour les industries créatives et culturelles, un secteur qui représente une véritable force économique chez nous. Notre gouvernement est fier de soutenir Antenne Créative, qui contribue à consolider la position du Québec en tant que chef de file mondial dans le domaine tout en faisant rayonner notre culture et notre savoir-faire. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

« HUB Montréal incarne l'élan créatif et technologique du Québec. En soutenant cet événement, notre gouvernement réaffirme son engagement envers les entreprises culturelles et numériques qui façonnent l'avenir. Cette 9e édition témoigne du dynamisme de notre métropole et de sa capacité à rayonner sur la scène internationale grâce à l'innovation, à la collaboration et au talent d'ici. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

Le ministère de la Culture et des Communications accorde 100 000 $ à Antenne Créative pour l'organisation de la vitrine internationale, ainsi que 40 000 $ provenant du Programme d'appui aux initiatives internationales - Volet 2 - Invitation.

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 80 000 $ à Antenne Créative pour la tenue de HUB Montréal.

Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie appuie l'événement avec une somme de 125 000 $ provenant du volet Projets d'organismes pour la promotion du commerce extérieur ou la prospection des investissements étrangers du Programme d'appui aux projets de développement économique.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue de HUB Montréal en accordant une somme de 50 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

