Prix Hommage bénévolat-Québec - Lumière sur les héros du quotidien de la Côte-Nord

SEPT-ÎLES, QC, le 21 nov. 2025 /CNW/ - C'est le temps de mettre en lumière les héros du quotidien qui, par leurs gestes simples, mais puissants, font une grande différence sur la Côte-Nord. Jusqu'au 5 décembre, les Nord-Côtiers sont invités à honorer l'engagement social d'une personne bénévole ou d'un organisme aux prix Hommage bénévolat-Québec 2026.

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, ainsi que Kateri Champagne Jourdain, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, donnent le coup d'envoi à la période de mise en candidature et encouragent la population de la région de la Côte-Nord à témoigner leur reconnaissance à celles et ceux qui enrichissent nos milieux de vie par leur générosité.

Un prix distinctif pour des gens de cœur

Reconnus comme l'une des marques de reconnaissance gouvernementale les plus prestigieuses, les prix Hommage bénévolat-Québec permettent, chaque année, de souligner l'engagement social d'une quarantaine de lauréats provenant de toutes les régions du Québec.

Pour présenter une candidature dans l'une des trois catégories suivantes, soit Jeune bénévole - prix Claude Masson, Bénévole et Organisme, visitez Québec.ca/prixbénévolat.

Citations

« L'action bénévole est au cœur de nos communautés, partout au Québec. Peu importe l'âge, le domaine ou le temps consacré, chaque geste d'entraide renforce le tissu social et améliore la vie collective. Faire du bien aux autres, c'est gratifiant. Célébrons ces gestes d'entraide qui font briller nos milieux de vie! »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« L'action bénévole est une force discrète qui soutient nos communautés et leur donne toute leur vitalité. Les Nord-Côtiers et les Nord-Côtières se démarquent par leur engagement sincère, leur solidarité et leur sens profond de l'entraide. Les prix Hommage bénévolat-Québec nous offrent l'occasion de mettre en lumière les bénévoles et les organismes de chez nous qui posent des gestes simples, mais qui changent des vies. Je vous invite à proposer leurs candidatures et à faire rayonner notre solidarité régionale à l'échelle du Québec! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Faits saillants

Les lauréats des prix Hommage bénévolat-Québec sont choisis par un comité de sélection composé de membres de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec et du Réseau de l'action bénévole du Québec, des fils de feu Claude Masson, ainsi que de représentants du gouvernement du Québec.

La 29e cérémonie de remise des prix Hommage bénévolat-Québec se tiendra au printemps 2026, à l'occasion de la Semaine de l'action bénévole.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Sources : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 514 618-5167; Émilie Paquet, Attachée régionale de la région de la Côte-Nord, Cabinet de la ministre de la Famille et ministre responsable de la régionde la Côte-Nord, Tél. : 418 350-5134; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796, Courriel : [email protected]