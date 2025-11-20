Festivals et événements de la saison automnale 2025 - Le gouvernement du Québec est fier de soutenir les Rencontres internationales du documentaire de Montréal

QUÉBEC, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 412 000 $ aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal, qui se déroulent jusqu'au 30 novembre 2025. Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, ainsi que la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal Rouleau, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Animées par un désir de renouveler la vision du documentaire comme pratique artistique, les Rencontres internationales du documentaire de Montréal ont le souci de présenter chaque année une sélection d'œuvres variées et innovantes. Le programme propose au public des tables rondes, des rétrospectives ainsi que des discussions thématiques offertes à tous les publics. Le festival propose également un rendez-vous professionnel, le Forum RIDM, un marché du documentaire du Québec pour soutenir et stimuler la production du documentaire indépendant, et promouvoir les ventes auprès des programmateurs et diffuseurs.

Citations

« Je suis heureux que notre gouvernement participe au succès des Rencontres internationales du documentaire de Montréal qui se classent parmi les plus grands festivals de films documentaires en Amérique du Nord. Ce festival est un rendez-vous incontournable qui met de l'avant la créativité et la vitalité du documentaire d'ici et de l'international. Je remercie chaleureusement l'organisation pour cet événement qui agit comme catalyseur du documentaire indépendant en soutenant sa production et diffusion, tout en renforçant les liens entre les cinéastes québécois et les diffuseurs et programmateurs internationaux. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Quelle fierté pour le gouvernement de soutenir la présentation des Rencontres internationales du documentaire de Montréal! Cet événement culturel, qui enrichit l'offre événementielle de la métropole, contribue à la renommée de la ville, et du Québec, à titre de destination touristique par excellence. J'invite chaleureusement les visiteurs à profiter pleinement de leur séjour à Montréal pour découvrir les attraits et les activités qui animent la ville. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Chaque année, les Rencontres internationales du documentaire de Montréal attirent un public local et international grâce à la richesse et à l'audace des œuvres présentées. Je suis fière que notre gouvernement soutienne la 28e édition de ce festival qui contribue au rayonnement de notre métropole, tout en nourrissant son dynamisme et sa vitalité culturelle. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'organisme une aide de 250 000 $ par le biais de son programme Aide aux événements culturels.

Le ministère du Tourisme accorde 75 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue des Rencontres internationales du documentaire de Montréal en accordant une somme de 60 000 $ provenant du Fonds signature métropole .

Le ministère de la Culture et des Communications accorde 27 000 $ au Forum RIDM provenant du Programme d'appui aux initiatives internationales - Volet 2 - Invitation.

Lien connexe

www.quebec.ca

Réseaux sociaux

Société de développement des entreprises culturelles

Facebook BlueSky LinkedIn YouTube Instagram

Ministère du Tourisme :

Facebook X LinkedIn YouTube

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Facebook X LinkedIn

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Sources : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas Saint Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles de la Madeleine, 418 554-0551, [email protected]; Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 514 618-5167, [email protected]; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]; Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]