Festivals et événements de la saison automnale 2025 - Le gouvernement du Québec est fier d'appuyer le Festival International Bach Montréal

MONTRÉAL, le 29 nov. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 88 000 $ au Festival International Bach Montréal, qui se déroule à Montréal du 15 novembre au 7 décembre. La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, ainsi que le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis 2005, le Festival International Bach Montréal réunit des solistes, des ensembles et des orchestres de renom autour des œuvres d'un compositeur d'exception et de ceux qu'il a inspirés. Il présente un programme impressionnant proposant une Nuit des chœurs ainsi que de nombreux concerts et récitals pour des publics de tous les âges, dont celui d'ouverture, sous la direction de Samy Moussa, qui met à l'honneur l'oratorio Elias de Mendelssohn, qui a été présenté à la Maison symphonique de Montréal et au Palais Montcalm à Québec.

Du 27 novembre au 4 décembre, le volet Off-Bach offre une foule d'activités gratuites telles que des récitals, des conférences, des performances spontanées et plus encore, afin de rendre plus accessible la musique classique et de créer des moments de partage uniques.

Citations

« Au fil des ans, le Festival International Bach Montréal est devenu un incontournable pour les adeptes de musique classique. Chaque année, il fait briller le savoir-faire de nos industries événementielle et culturelle. Grâce à des rendez-vous comme celui-ci, le Québec se distingue par une offre touristique diversifiée, ce qui contribue à son attractivité en plus de générer d'importantes retombées économiques pour nos régions. C'est donc avec fierté que notre gouvernement s'associe à ce festival. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Le Festival International Bach Montréal contribue à faire du Québec un endroit où les meilleurs interprètes de musique classique se donnent rendez-vous année après année. J'invite le public à profiter des nombreux spectacles proposés dans un programme qui met à l'honneur de grands orchestres ainsi que des organistes, des chœurs et des ensembles musicaux venus du Québec, du Canada et de l'étranger. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je suis fière que le Festival International Bach Montréal convie la population à découvrir le talent de musiciens d'ici et d'ailleurs rassemblés dans notre métropole. Ce rendez-vous d'envergure donne un accès privilégié à l'œuvre de Bach et contribue au rayonnement culturel du Québec. J'invite le public du festival à profiter de son séjour pour prendre le temps d'explorer les multiples attraits de Montréal. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

Faits saillants

Le ministère du Tourisme accorde 63 000 $ en vertu du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique ainsi qu'au tourisme responsable et durable.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au Festival International Bach Montréal une somme de 25 000 $ par le biais du programme Soutien à la mission, manifestation consacrée à une ou plusieurs disciplines.

