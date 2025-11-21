Prix Hommage bénévolat-Québec - Lumière sur les héros du quotidien de la Mauricie

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 21 nov. 2025 /CNW/ - C'est le temps de mettre en lumière les héros du quotidien qui, par leurs gestes simples, mais puissants, font une grande différence dans la Mauricie. Jusqu'au 5 décembre, les Mauriciens sont invités à honorer l'engagement social d'une personne bénévole ou d'un organisme aux prix Hommage bénévolat-Québec 2026.

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, ainsi que Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, donnent le coup d'envoi à la période de mise en candidature et encouragent la population de la région de la Mauricie à témoigner leur reconnaissance à celles et ceux qui enrichissent nos milieux de vie par leur générosité.

Un prix distinctif pour des gens de cœur

Reconnus comme l'une des marques de reconnaissance gouvernementale les plus prestigieuses, les prix Hommage bénévolat-Québec permettent, chaque année, de souligner l'engagement social d'une quarantaine de lauréats provenant de toutes les régions du Québec.

Pour présenter une candidature dans l'une des trois catégories suivantes, soit

Jeune bénévole - prix Claude Masson, Bénévole et Organisme, visitez Québec.ca/prixbénévolat.

Citations

« L'action bénévole est au cœur de nos communautés, partout au Québec. Peu importe l'âge, le domaine ou le temps consacré, chaque geste d'entraide renforce le tissu social et améliore la vie collective. Faire du bien aux autres, c'est gratifiant. Célébrons ces gestes d'entraide qui font briller nos milieux de vie! »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Faire du bien autour de soi est un geste simple, mais profondément significatif. Les Mauriciens et les Mauriciennes incarnent cette générosité au quotidien, se distinguant par leur engagement constant et leur esprit de solidarité. Les prix Hommage bénévolat-Québec offrent l'occasion de mettre en lumière les personnes et les organismes qui contribuent à renforcer nos communautés. J'invite la population à souligner l'importance de leur apport afin que leur engagement et leur dévouement soient reconnus comme une source d'inspiration pour toute la région et l'ensemble du Québec! »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je remercie les bénévoles de la circonscription de Champlain pour leur engagement, notamment dans des projets communautaires et dans des événements comme le Festival western de St-Tite. Le bénévolat est une force précieuse, et j'invite la population à reconnaître ces contributions aux prix Hommage bénévolat-Québec. »

Sonia LeBel, députée de Champlain

« Dans Maskinongé comme partout en Mauricie, les bénévoles sont au cœur de notre vitalité. Qu'ils soutiennent nos aînées et aînés, nos jeunes ou nos organismes communautaires, leur engagement contribue à changer les choses. Je les invite à faire briller leur contribution dans le cadre des prix Hommage bénévolat-Québec. »

Simon Allaire, député de Maskinongé

« Dans la circonscription de Laviolette-Saint-Maurice, les besoins sont immenses, et nous avons le bonheur de pouvoir compter sur plusieurs centaines de bénévoles qui se dévouent pour les autres. Ces personnes généreuses œuvrent souvent dans l'ombre et sont très modestes. Ces prix de reconnaissance permettent de les mettre en lumière et de leur rendre un hommage bien mérité, tout en faisant connaître leurs actions, qui nous inspirent collectivement. Allez-y, proposez les candidatures de ces personnes exceptionnelles, qui méritent amplement un prix ! »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice

Faits saillants

Les lauréats des prix Hommage bénévolat-Québec sont choisis par un comité de sélection composé de membres de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec et du Réseau de l'action bénévole du Québec, des fils de feu Claude Masson, ainsi que de représentants du gouvernement du Québec.

La 29e cérémonie de remise des prix Hommage bénévolat-Québec se tiendra au printemps 2026, à l'occasion de la Semaine de l'action bénévole.

