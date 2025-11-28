Zone d'innovation Technum Québec - Québec investit dans l'avenir des technologies numériques

BROMONT, QC, le 28 nov. 2025 /CNW/ - La députée de Brome-Missisquoi, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie, Mme Isabelle Charest, au nom de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Mme Christine Fréchette, a annoncé des investissements importants dans la zone d'innovation Technum Québec, à Bromont, pour faire du Québec un leader mondial en innovation numérique.

L'investissement total du gouvernement du Québec, soit 174,5 millions de dollars, se décline en trois projets :

pour soutenir la production accélérée des prochaines générations de semi-conducteurs, qui seront utilisés partout dans le monde, Québec octroie 100,7 millions de dollars à IBM Canada et 50 millions de dollars au C2MI;

pour contribuer au projet du C2MI d'acquérir 21 équipements qui permettront de fabriquer des composants pour les technologies quantiques, Québec investit 20 754 809 $;

pour continuer à produire des dispositifs électroniques encore plus verts et durables, Québec accorde 3 048 000 $ au C2MI.

La création de zones d'innovation, une initiative du gouvernement du Québec, permet de générer des retombées économiques importantes dans plusieurs régions du Québec. Les investissements annoncés aujourd'hui contribueront à renforcer le leadership du Québec à l'échelle mondiale dans des secteurs stratégiques, comme l'intelligence artificielle, la quantique et la défense.

Citations :

« Avec ces projets, nous faisons un pas de géant pour nous doter d'infrastructures à la hauteur de nos ambitions en vue de permettre à Technum Québec de croître et de prospérer encore davantage à Bromont. Je suis enthousiaste de voir tous les acteurs mobilisés autour de ces initiatives, qui auront des retombées considérables sur l'économie de Brome-Missisquoi et qui contribueront au rayonnement de notre expertise dans l'industrie des semi-conducteurs. »

Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie

« L'investissement annoncé aujourd'hui continuera de consolider la position du Canada en tant que leader technologique et partenaire de confiance dans le domaine des technologies spécialisées des semi-conducteurs. Notre partenariat avec le Québec, IBM et le C2MI protège l'économie canadienne dans des secteurs clés comme l'intelligence artificielle et le calcul de pointe, les solutions de télécommunication et de réseautage, l'automobile, l'aérospatiale et la défense. Nous investissons pour bâtir une économie résiliente, tournée vers l'avenir et alimentée par des partenariats du même genre. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« La zone d'innovation de Bromont est une véritable source de fierté et démontre qu'au Québec, on est capables d'accomplir de grandes choses! Quand on innove dans des secteurs d'avenir, comme celui des technologies numériques, on pose les fondations d'une économie plus forte et tournée vers demain. Les investissements annoncés aujourd'hui témoignent de la volonté claire de notre gouvernement de se distinguer comme une force mondiale en technologies numériques. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

« Les projets annoncés aujourd'hui représentent une avancée stratégique majeure pour le C2MI et l'ensemble de l'écosystème québécois et canadien des semi-conducteurs. Nous ne le dirons jamais assez, les semi-conducteurs sont omniprésents dans tous les secteurs de l'économie, que ce soient les avancées nationales en intelligence artificielle ou en quantique, ou encore la défense. Leur fabrication est critique, et nous serons en mesure de jouer un rôle stratégique dans l'ensemble des domaines tout en favorisant la transition de notre industrie vers un modèle plus vert et plus compétitif. Nous sommes également très fiers de dire que, grâce aux investissements consentis dans le domaine quantique, le C2MI sera la première fonderie ouverte de puces quantiques supraconductrices au monde. Forts de la confiance de nos gouvernements, nous sommes prêts à soutenir le développement de technologies novatrices qui propulseront l'industrie québécoise et canadienne à l'échelle mondiale. »

Marie-Josée Turgeon, présidente-directrice générale de C2MI

« L'usine d'IBM à Bromont soutient la fière tradition de l'entreprise en matière de recherche et développement de semi-conducteurs depuis plus de cinq décennies. Elle constitue l'une des plus grandes installations d'assemblage et d'essai de puces électroniques en Amérique du Nord et joue un rôle essentiel dans le secteur manufacturier d'IBM, aux côtés des usines de Poughkeepsie, d'Albany et de Yorktown. Nous nous réjouissons de saisir de nouvelles occasions avec nos partenaires dans le cadre de nos efforts plus vastes visant à étendre l'écosystème des semi-conducteurs en Amérique du Nord. »

Deb Pimentel, présidente d'IBM Canada

« Nous sommes fiers de voir ce projet porteur se réaliser au sein de la zone d'innovation Technum Québec. Les investissements annoncés permettront non seulement de produire les prochaines générations de semi-conducteurs, mais aussi de renforcer la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement résiliente en Amérique du Nord. Ils contribueront également à la reconnaissance du Québec comme leader mondial dans une industrie stratégique, tout en assurant à nos entreprises établies et à nos jeunes pousses un accès aux dernières technologies dans un contexte où l'innovation technologique s'accélère de façon exponentielle. »

Manon Duclos, présidente-directrice générale de Technum Québec

Faits saillants :

Le soutien financier accordé par le gouvernement du Québec au C2MI et à IBM Canada pour la réalisation de ces projets est complémentaire aux investissements de 210 millions de dollars attribués par le gouvernement du Canada et à ceux d'autres investisseurs privés.

Le projet visant la production accélérée des prochaines générations de semi-conducteurs est évalué à 656 millions de dollars.

Le deuxième projet d'acquisition d'équipements est estimé à 35,7 millions de dollars et complète un investissement fédéral de 11,3 millions de dollars annoncé en avril 2024.

Le troisième projet visant le développement de technologies numériques écoresponsables est évalué à 6,1 millions de dollars.

La zone d'innovation Technum Québec, située à Bromont, vise à augmenter la commercialisation des innovations, les exportations et les collaborations pour stimuler les transferts technologiques entre les divers acteurs économiques et faire du Québec un leader mondial des secteurs des technologies numériques et des systèmes électroniques intelligents.

Le C2MI est le plus grand centre de recherche et d'innovation en microélectronique au Canada. Il a pour mission d'accélérer le développement et la commercialisation de composants essentiels aux technologies numériques et quantiques dans un écosystème collaboratif, en valorisant une approche durable et une expertise allant de la recherche à l'industriel au sein d'une infrastructure de classe mondiale.

L'usine d'IBM Canada à Bromont est l'une des plus importantes installations d'assemblage et d'essai de puces électroniques en Amérique du Nord. Elle exerce ses activités dans la région depuis cinquante-trois ans. De nos jours, elle transforme des composants de semi-conducteurs perfectionnés en solutions microélectroniques de pointe, jouant un rôle important dans le leadership de l'entreprise en recherche et développement sur les semi-conducteurs.

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Sources : Maryse Dubois, Attachée de presse, Bureau de circonscription de la députée de Brome-Missisquoi et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 450 266-7410, poste 81311 ; Catherine Pelletier, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 450 204-5158 ; Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Cell. : 343 630-3270 ; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]