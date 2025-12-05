Le gouvernement renouvelle son engagement envers les institutions muséales et ajoute une bonification pour les musées en régions éloignées

QUÉBEC, le 5 déc. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce que le gouvernement du Québec soutiendra la mission de 121 institutions muséales agréées pour la période 2025-2028 dans le cadre du programme Aide au fonctionnement pour les institutions muséales (PAFIM).

Au total, les musées agréés soutenus obtiendront plus de 79,4 M$ au cours des trois prochains exercices financiers, soit 26,4 M$ par année. De plus, afin de mieux soutenir les musées régionaux dans leur mission, le Ministère a ajouté une bonification d'éloignement pour 42 institutions muséales situées en région éloignée.

Cette aide financière contribue à la vitalité des régions tout en rendant plus accessible la découverte du patrimoine, de l'histoire régionale, des arts et de la culture à la population. Ce financement permet aussi d'appuyer les institutions muséales dans la réalisation de leur plan d'action, notamment pour la mise en valeur de leurs collections, la diversification de leur programme d'activités éducatives et culturelles ainsi que le développement de leur offre au public.

Citation

« Les musées font partie intégrante de la vitalité culturelle de l'ensemble de notre territoire. Dans le contexte économique actuel, je suis très fier que la très grande majorité des institutions muséales, soit près de 95 % d'entre elles, voient leur aide financière augmentée ou stabilisée pour les prochaines années. J'invite les Québécois, notamment les jeunes et les familles, à visiter des musées pour profiter des expériences variées proposées avec les arts, la science, l'histoire et le patrimoine. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

Le PAFIM est un programme d'aide financière équitable basé sur des paramètres de financement clairs et objectifs.

La fréquentation totale des institutions muséales du Québec a atteint 13,3 millions d'entrées en 2024.

Le Ministère soutient le réseau muséal québécois via divers programmes d'aide financière. D'ailleurs, l'appel de projets pour le soutien des expositions permanentes et itinérantes est ouvert jusqu'au 30 janvier 2026. Lors de la dernière édition (2023-2024), 22 projets ont été soutenus pour près de 5,8 M$.

Lien connexe

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias,Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]