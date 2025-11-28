Saison hiver-printemps 2025-2026 - Un soutien pour favoriser le développement des festivals et des événements touristiques de la région de la Montérégie

QUÉBEC, le 28 nov. 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, et le caucus des députés de la Montérégie sont fiers de confirmer un soutien financier à des festivals et à des événements de la région qui se tiendront dans le courant de l'hiver et du printemps.

Les députés de la Montérégie apportent un appui indéfectible au développement et à la croissance du tourisme. Ainsi, la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable de la région de la Montérégie et députée de Sanguinet, Mme Christine Fréchette, de même que la députée de Marie-Victorin et ajointe parlementaire de la ministre responsable des Services sociaux, Mme Shirley Dorismond, se joignent à la ministre Dionne pour annoncer cette contribution de 48 000 $.

Chaque année, le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir plus de 300 événements partout au Québec, qui donnent lieu à quelque 24 millions de jours de participation. Les nombreux artisans, artistes, employés et bénévoles qui y prennent part contribuent à créer une offre touristique diversifiée et attrayante dans toutes les régions du Québec et stimulent ainsi les économies locale et régionale.

Citations :

« En plus d'être des occasions formidables de célébrer, les festivals et les événements touristiques favorisent le développement économique de nos régions. Ils enrichissent le tissu social de nos communautés tout en faisant briller le talent de nos artistes, de nos créateurs, de nos producteurs et des artisans de notre industrie événementielle. En soutenant ces initiatives, notre gouvernement contribue directement à la vitalité économique et culturelle de notre destination touristique. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Appuyer ces festivals et événements qui constituent des rendez-vous phares, c'est soutenir ce que la Montérégie a de plus vivant : son talent, sa créativité et son énergie collective. Chaque édition devient un prétexte pour nous rassembler, célébrer nos artistes, explorer notre territoire et offrir aux visiteurs une expérience ancrée dans l'ADN de la région. Ces réalisations sont le fruit de centaines d'heures de préparation, d'une collaboration locale et de l'engagement profond des organisateurs, des bénévoles et des partenaires. Je tiens à saluer leur apport essentiel à la vitalité culturelle et touristique de la Montérégie. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable de la région de la Montérégie et députée de Sanguinet

« Je suis heureuse que notre gouvernement s'associe au succès de ces festivals et événements qui animent notre hiver et notre printemps, nous permettant de passer de bons moments en famille ou entre amis. Je tiens d'ailleurs à souligner les efforts déployés par les équipes organisatrices, qui nous présentent, d'année en année, des événements de qualité avec des programmations riches et variées qui favorisent l'attractivité de la région et l'achat local. »

Shirley Dorismond, députée de Marie-Victorin et adjointe parlementaire de la ministre responsable des Services sociaux

Faits saillants :

L'aide financière se répartit comme suit :

Festival ou événement Somme Marché de Noël et des traditions de Longueuil 20 000 $ Compétition de danse Future 28 000 $ Total 48 000 $

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.





Ses objectifs généraux sont les suivants : renforcer le positionnement de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, dans tout le Québec; accroître les retombées économiques pour les communautés locales et les régions.





Les projets soutenus dans le cadre de ce programme doivent répondre à des obligations en matière de développement durable.





Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique ainsi qu'au tourisme responsable et durable.

