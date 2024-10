Festivals et événements de la saison automnale 2024 - Plus de 225 000 $ à Québec en toutes lettres

QUÉBEC, le 17 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 227 500 $ à Québec en toutes lettres, qui se déroule à Québec jusqu'au 27 octobre. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, le ministre de la Langue française et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, M. Jean-François Roberge, le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis 15 ans maintenant, Québec en toutes lettres permet aux mots de quitter les pages des livres pour animer la ville et aller à la rencontre des lectrices et lecteurs. Cette année, sur le thème « Escalader la lumière », c'est l'occasion de découvertes et d'échanges. Le festival propose une foule d'activités au cœur de la Vieille Capitale, telles que les escales gourmandes dans les librairies, la diffusion audio de textes au salon de décoiffure, des lectures-spectacles, des installations dans l'espace public, le parcours anniversaire intitulé Par les brèches du temps et bien davantage. Le porte-parole de cette édition est le poète Jean-Paul Daoust.

« Depuis 15 ans, Québec en toutes lettres est un rendez-vous incontournable qui rend notre littérature, dans ses multiples déclinaisons, accessible en la révélant comme un art vibrant et vivant, en plus d'offrir aux jeunes autrices et auteurs une vitrine remarquable. En célébrant le milieu littéraire québécois, ce festival favorise la promotion et la valorisation de la langue française. Je remercie et je félicite l'équipe de l'Institut canadien de Québec, un organisme voué à la démocratisation du savoir et de la culture, pour l'organisation de cet événement. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Québec en toutes lettres, c'est d'abord et avant tout une ode à notre langue commune. Les mots s'envolent et atterrissent un peu partout dans la ville, pour offrir au grand public des activités littéraires hors du commun. C'est en faisant rayonner la langue française que nous parviendrons à renverser la vapeur et à favoriser sa vitalité. Avec Québec en toutes lettres, ce sont tous les citoyens et toutes les citoyennes, peu importe leur génération ou leur origine, qui sont invités à savourer le savoir-faire des artistes littéraires, entre autres au salon de décoiffure. Bravo à toute l'équipe pour l'organisation! »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

« C'est avec fierté que le gouvernement offre son soutien au festival Québec en toutes lettres, qui, pour une 15e édition, séduit les amoureux des arts littéraires. Cet événement unique contribue à faire rayonner le Québec et à promouvoir la région comme une destination touristique de premier plan. Je souhaite à toutes les personnes qui participeront au festival de passer un séjour mémorable dans la région, et je les invite à profiter de l'occasion et des magnifiques paysages automnaux que la Capitale-Nationale a à offrir. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'Institut canadien de Québec, pour l'organisation de Québec en toutes lettres, une somme de 85 000 $ découlant du programme Programmation spécifique.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'Institut canadien de Québec, pour l'organisation de Québec en toutes lettres, une somme de 85 000 $ découlant du programme Programmation spécifique. Le Secrétariat à la Capitale-Nationale soutient, pour sa part, l'événement avec une aide financière de 54 000 $ par le biais de son Programme d'appui aux actions régionales.

Le ministère de la Langue française accorde à l'Institut canadien de Québec une somme de 49 500 $ découlant du Programme de promotion et de valorisation de la langue française, pour la réalisation de l'activité du salon de décoiffure - Poésie et autres textes échevelés.

Le ministère du Tourisme lui accorde 39 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

