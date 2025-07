Le gouvernement du Québec octroie 304 000 $ pour munir le Théâtre Le Patriote de nouveaux équipements techniques

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS, QC, le 9 juill. 2025 /CNW/ - Dans le cadre du Festival Stradivaria, la ministre responsable de l'Habitation et députée de Bertrand, Mme France-Élaine Duranceau, a annoncé le 8 juillet, au nom du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, l'octroi de 304 680 $ au Théâtre Le Patriote pour le renouvellement de son équipement technique.

La modernisation de l'équipement de sonorisation, d'éclairage, de projection vidéo et de régie permettra au théâtre de maintenir un service culturel de calibre supérieur pour le public en plus de répondre aux besoins techniques des productions d'aujourd'hui.

Considéré comme l'un des berceaux de la chanson québécoise, le Théâtre Le Patriote est un lieu de diffusion incontournable depuis 1967. Au fil des ans, les plus grands artistes québécois en chanson, en théâtre et en humour s'y sont succédé, pour le plus grand bonheur des gens de la région. Ce financement permettra à l'organisation de poursuivre sa mission de diffusion de spectacles de grande qualité et de continuer de promouvoir la culture sous toutes ses formes.

Citations

« Le Théâtre Le Patriote est un lieu unique et emblématique des Laurentides qui est devenu une salle de spectacle mythique depuis ses débuts, en 1967. Grâce à cette aide financière, destinée à la modernisation de l'équipement technique, le Théâtre pourra continuer de présenter des productions culturelles variées, de qualité, qui rassemblent les citoyennes et citoyens. C'est un investissement tant dans la culture que dans l'accès et la vitalité artistique de la région. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Depuis près de 60 ans, le Théâtre Le Patriote présente des spectacles qui font la fierté de la région des Laurentides. Cet investissement représente un potentiel de diversification de l'offre culturelle qui rehaussera assurément cette dernière, en plus de contribuer au dynamisme de la région. Chapeau à toute l'équipe qui a porté ce dossier de modernisation des équipements! Je suis persuadée que l'aide financière annoncée aujourd'hui viendra améliorer les conditions de diffusion, au bénéfice du personnel du diffuseur ainsi que du grand public. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation et députée de Bertrand

« Ce soutien financier du gouvernement du Québec vient couronner un projet de longue haleine, amorcé avec passion et persévérance. Grâce à cette modernisation et ces nouveaux équipements, nous pourrons accueillir les artistes d'ici et d'ailleurs dans des conditions techniques optimales, en plus d'offrir au public des expériences toujours plus riches. C'est une belle victoire collective pour la culture dans notre région qui nous propulse vers l'avenir, en plus de nous permettre de rêver plus grand, de créer davantage et d'accueillir des projets toujours plus audacieux. Le Patriote continuera d'être ce lieu vivant où tradition et innovation se rencontrent! »

Alexandre Gélinas, directeur général du Théâtre Le Patriote

