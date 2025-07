Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Plus de 400 000 $ au Festival international Nuits d'Afrique

QUÉBEC, le 8 juill. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 401 000 $ au Festival international Nuits d'Afrique, qui se déroule à Montréal jusqu'au 20 juillet 2025. Par ailleurs, le Conseil des arts et des lettres du Québec offre également un montant de 188 900 $ par le biais de son programme Soutien à la mission aux Productions Nuits d'Afrique en vue de soutenir l'organisme et d'appuyer l'organisation du Festival. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Ce sont plus de 700 artistes d'une trentaine de pays qui feront vibrer le sol montréalais à l'occasion du Festival international Nuits d'Afrique. L'organisation convie le public à une rencontre multiculturelle unique entre les musiques d'Afrique, des Antilles et d'Amérique latine, et ce, par le biais d'une multitude de prestations et d'ateliers culturels.

« Le Festival international Nuits d'Afrique offre pour une 39e édition un programme diversifié de qualité qui invite à la découverte de musique et de rythmes africains, antillais et latins. Je vous encourage chaleureusement à aller à la découverte des nombreux spectacles avec des artistes provenant de plus de 30 pays! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Au fil des ans, le Festival international Nuits d'Afrique est devenu un incontournable de l'été montréalais. Il fait résonner les rythmes de l'Afrique, des Antilles et de l'Amérique latine au cœur de la métropole, en mettant en lumière autant les talents émergents que les artistes de renom. C'est un rendez-vous vibrant qui reflète toute la richesse culturelle de Montréal. J'invite chaleureusement les festivalières et festivaliers à prolonger leur séjour pour explorer tout ce que notre magnifique ville a à offrir! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival international Nuits d'Afrique est une célébration vibrante de la diversité culturelle et artistique qui fait toute la richesse de notre métropole. En réunissant des talents venus d'Afrique, des Antilles et d'Amérique latine, cet événement participe avec éclat au rayonnement culturel, festif et inclusif de Montréal. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, attribue à Productions Nuits d'Afrique une somme annuelle de 188 900 $ dans le cadre du programme Soutien à la mission.

des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, attribue à Productions Nuits d'Afrique une somme annuelle de 188 900 $ dans le cadre du programme Soutien à la mission. Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue de cet événement en accordant une somme de 185 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

Le ministère du Tourisme accorde 166 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le ministère de la Culture et des Communication accorde une somme de 50 000 $ découlant du programme Autres interventions particulières en culture et en communication.

