Le Vieux-Terrebonne en voie devenir le 14e site patrimonial déclaré au Québec

TERREBONNE, QC, le 7 juill. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce qu'il a recommandé au gouvernement du Québec de faire du Vieux-Terrebonne le 14e site patrimonial déclaré en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Cette recommandation du ministre marque ainsi le début du processus de déclaration qui comprendra également une consultation publique menée prochainement par le Conseil du patrimoine culturel du Québec.

Le Vieux-Terrebonne est un exemple, à l'échelle du Québec, exceptionnellement bien préservé d'un bourg ancien ayant joué un rôle important dans l'histoire et qui a conservé sa trame urbaine, son cadre bâti et ses qualités paysagères. Témoignant de plus de 2 siècles d'histoire, le site comprend environ 200 bâtiments situés dans 4 secteurs aux personnalités distinctes et complémentaires, soit : celui du Bas-de-la-Côte, avec ses habitations modestes et ses petits établissements commerciaux et artisanaux; le secteur résidentiel, le long de la rue Saint-Louis, avec ses demeures cossues; le secteur institutionnel, au nord de la rue Saint-Louis, notamment avec l'église et le collège; et le secteur de l'île des Moulins, avec ses bâtiments de production.

La décision de recommander la déclaration est aussi un geste fort permettant de reconnaître l'attachement et les efforts remarquables de la population de Terrebonne qui a su conserver ce patrimoine culturel et en prendre soin.

« C'est avec grand plaisir que j'annonce aujourd'hui que le Vieux-Terrebonne est en voie de devenir un site patrimonial! Je suis heureux de poser ce geste exceptionnel visant à préserver ce lieu remarquable, chargé d'histoire, avec ses valeurs historique, architecturale, urbanistique, archéologique et paysagère. Je suis convaincu que cette reconnaissance viendra stimuler encore davantage la vitalité culturelle, économique et touristique de la région et sera un legs pour les générations futures. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« La déclaration du site patrimonial du Vieux-Terrebonne par le gouvernement du Québec permettra de reconnaître son intérêt comme un ensemble urbain cohérent, qui représente une richesse tant du point de vue social que sur les plans économique, culturel, touristique et environnemental. C'est une excellente nouvelle pour la Ville de Terrebonne, avec qui nous collaborons étroitement, ainsi que pour toute la région de Lanaudière. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« C'est une immense fierté pour notre Ville de voir le Vieux-Terrebonne reconnu à sa juste valeur comme site patrimonial. Cette recommandation du ministre vient saluer des décennies d'efforts de préservation déployés par des citoyennes et citoyens engagés, des passionnés d'histoire et des acteurs municipaux mobilisés. Le Vieux-Terrebonne, avec sa richesse architecturale et ses paysages préservés, est le témoin de plus de trois siècles d'histoire et le cœur historique de notre ville. Cette démarche contribuera à en assurer la pérennité tout en consolidant son rayonnement culturel, touristique et économique. C'est une excellente nouvelle pour Terrebonne et toute la région de Lanaudière. »

Mathieu Traversy, maire de Terrebonne

La Loi sur le patrimoine culturel prévoit que le ministre de la Culture et des Communications peut recommander au gouvernement de déclarer comme site patrimonial un territoire dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission présente un intérêt public. Le ministre doit obtenir préalablement l'avis du Conseil du patrimoine culturel du Québec. Un avis de la recommandation, signée par le ministre, doit être publié à la Gazette officielle du Québec , et la décision du gouvernement doit être prise dans les trois ans suivant cette publication.

prévoit que le ministre de la Culture et des Communications peut recommander au gouvernement de déclarer comme site patrimonial un territoire dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission présente un intérêt public. Le ministre doit obtenir préalablement l'avis du Conseil du patrimoine culturel du Québec. Un avis de la recommandation, signée par le ministre, doit être publié à la , et la décision du gouvernement doit être prise dans les trois ans suivant cette publication. Pour les citoyennes et les citoyens concernés, la publication de l'avis de la recommandation ministérielle signifie que certaines mesures de contrôle sont effectives dès aujourd'hui. Par exemple, tous les propriétaires visés doivent obtenir une autorisation du Ministère avant de subdiviser ou de morceler un terrain, de modifier l'aménagement ou l'implantation d'un immeuble, de faire quelque construction, réparation ou modification relative à l'apparence extérieure d'un immeuble, de le démolir en tout ou en partie, d'ériger une nouvelle construction, d'excaver le sol ou encore de réaliser ou de modifier un affichage.

La population sera prochainement invitée à participer aux consultations publiques qui seront organisées par le Conseil du patrimoine culturel du Québec.

