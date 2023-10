Festivals et événements de la saison automnale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde près de 800 000 $ à la Coupe du monde de vélo de montagne UCI

QUÉBEC, le 4 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 799 000 $ à la Coupe du monde de vélo de montagne UCI, qui se déroule au Mont-Sainte-Anne jusqu'au 9 octobre.

La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Cette étape de la coupe du monde accueille les meilleurs cyclistes mondiaux qui viennent disputer les finales des catégories descente, cross-country olympique et courte piste. Les champions seront couronnés au terme de courses enlevantes.

Citations :

« Je souhaite le meilleur des succès à tous les athlètes et une expérience enlevante à tous les spectateurs à l'occasion de la Coupe du monde de vélo de montagne UCI. Nous sommes fiers de soutenir cet événement d'envergure qui fait également la promotion de l'activité physique et du plein air. Après les Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal, on remarque tout l'engouement des Québécois pour ces compétitions de haut niveau. Merci aux nombreux organisateurs, accompagnateurs et bénévoles qui rendent possible la tenue, dans notre cour arrière, de cette compétition unique. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Je suis heureuse de la présence de ces athlètes d'élite qui insuffleront un vent de frénésie dans la région de la Capitale-Nationale et qui la feront briller à l'international. Les événements d'envergure comme la Coupe du monde de vélo de montagne UCI apportent des retombées économiques et touristiques considérables pour la région et le Québec. Je souhaite que les visiteurs mettent à profit leur séjour afin de visiter les attraits des environs et d'encourager les commerçants. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Ça fait maintenant plus de trente ans que cette grande fête du vélo de montagne se passe au Mont-Sainte-Anne, dans la Capitale-Nationale. Encore une fois, les meilleurs sportifs au monde s'affronteront et feront vivre des sensations fortes aux spectateurs. Je souhaite bon succès aux athlètes de notre région et les remercie de contribuer à l'effervescence sportive dans notre région. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« La Coupe du monde de vélo de montagne UCI, c'est bien plus qu'une compétition internationale. C'est aussi une source d'inspiration et de découverte pour les passionnés de ce sport et un modèle de rigueur et de saines habitudes de vie pour les générations futures. Son impact sur l'activité économique et l'industrie touristique de la région est indéniable, mais c'est surtout un événement porteur dont nos citoyens sont fiers. En résumé, la Coupe du monde de vélo de montagne UCI, ce n'est que du bon pour la région. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

Faits saillants :

Le ministère de l'Éducation accorde 450 000 $ dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux.

Le ministère du Tourisme accorde 199 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale soutient la Coupe du monde de vélo de montagne UCI avec une aide financière de 150 000 $ par le biais de son Programme d'appui aux actions régionales.

