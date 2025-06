Près de 200 000 $ pour la Coupe Canada de plongeon -- Gatineau 2025

GATINEAU, QC, le 4 juin 2025 /CNW/ - À l'occasion de la conférence de presse soulignant le coup d'envoi de cette grande célébration du plongeon, le gouvernement du Québec est fier d'accorder une aide financière de 195 000 $ à la Fédération du plongeon amateur du Québec pour l'organisation de la Coupe Canada de plongeon -- Gatineau 2025, qui se déroulera du 5 au 8 juin 2025 au Centre sportif de Gatineau.

La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et le député de Chapleau, M. Mathieu Lévesque, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

La Coupe Canada de plongeon -- Gatineau 2025 est un événement international de plongeon qui comprend des épreuves féminines et masculines, en simple et en synchronisme, au tremplin de trois mètres et à la plateforme de dix mètres. Cette compétition offre un rayonnement international à nos athlètes québécois et regroupe au total 85 athlètes de 15 pays. La subvention a été accordée dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux.

Citations :

« C'est un réel privilège d'accueillir à Gatineau une compétition de plongeon d'une telle envergure. Il s'agit d'une occasion incroyable de voir à l'œuvre nos athlètes de cette impressionnante discipline et je suis certaine que cet événement aura pour effet d'inspirer la relève. Je tiens à remercier chaleureusement les organisateurs, les partenaires, les entraîneurs, les officiels et les bénévoles. Votre engagement est essentiel au succès de cette compétition. Bonne chance à nos 10 athlètes québécois qui prendront part à cette compétition, vous nous rendez très fiers! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« La venue de la Coupe Canada de plongeon -- Gatineau 2025 démontre l'attractivité de la région de l'Outaouais et sa capacité d'accueillir des événements sportifs d'envergure internationale. J'invite tous les passionnés de plongeon à venir en grand nombre pour soutenir les meilleurs plongeurs au monde. Je vous souhaite une excellente compétition! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« C'est un honneur pour notre région ainsi que pour les gens de Chapleau et de Gatineau d'accueillir cette prestigieuse compétition. J'invite toute la population, et plus particulièrement les amateurs de sports aquatiques, à venir encourager ces athlètes d'exception qui allient grâce et puissance pour nous en mettre plein la vue. Bonne compétition! »

Mathieu Lévesque, député de Chapleau, leader parlementaire adjoint du gouvernement et adjoint gouvernemental au ministre de la Justice

Liens connexes :

Pour consulter la page Web de la Coupe Canada de plongeon :

https://diving.ca/fr/listing/coupe-canada-de-plongeon/

Pour le site du PSESI : Programme de soutien aux événements sportifs internationaux | Gouvernement du Québec

Sport, Loisir et Plein air :

https://www.facebook.com/auqconbouge/

Éducation :

https://www.facebook.com/quebeceducation

https://twitter.com/EducationQC

https://www.linkedin.com/company/339645

https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw

https://www.instagram.com/education_qc/

SOURCE Cabinet de la Ministre Responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Source : Anaïs Bolduc-Giguère, Attachée de presse de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, 581 996-6857, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'ÉducationMinistère de l'Enseignement supérieur, [email protected]