3,5 M$ supplémentaires pour les camps de jour et de vacances - Plus de 1 700 jeunes supplémentaires pourront bénéficier d'accompagnement dans des camps cet été grâce à l'ajout de près de 700 accompagnateurs

QUÉBEC, le 20 juin 2025 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, a annoncé aujourd'hui le versement d'une aide financière supplémentaire de plus de 3,5 millions de dollars pour soutenir l'accompagnement des jeunes qui ont des besoins particuliers dans les camps de jour et de vacances.

L'accessibilité aux camps est un enjeu souligné tant par les gestionnaires d'établissement que par les parents de ces enfants qui doivent assumer cette responsabilité importante durant la période estivale. Le Programme d'aide financière au loisir des personnes handicapées (PAFLPH) bénéficie donc d'une augmentation de son financement de 3 millions de dollars pour l'année financière 2025-2026. Cette augmentation permettra entres autres à un plus grand nombre de jeunes d'avoir accès à des accompagnateurs formés selon les besoins particuliers de chacun, capables de bien s'occuper d'eux et de leur offrir une expérience enrichissante dans un camp de jour. Selon les projections, cette somme servirait à embaucher environ 690 accompagnateurs additionnels et permettrait l'inscription de 1 730 jeunes supplémentaires.

De son côté, le Programme d'aide financière à l'accessibilité aux camps de vacances (PAFACV) reçoit de nouveau une somme supplémentaire de 540 000 $, provenant de la Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS), ce qui augmentera l'accompagnement dans 29 camps de vacances avec hébergement.

Citations :

« Tous les jeunes devraient pouvoir vivre une expérience estivale agréable et inclusive dans les camps. Cette augmentation des aides financières est une excellente nouvelle, puisqu'elle permettra à beaucoup plus d'enfants d'avoir accès à des séjours en camps cet été, afin qu'ils puissent y vivre des moments de plaisir et d'apprentissage dont ils se souviendront longtemps. C'est primordial pour la majorité de leurs parents, qui doivent se présenter au travail. Ceux-ci pourront avoir l'esprit tranquille sachant que leurs jeunes sont entre bonnes mains et qu'ils pourront continuer de s'épanouir en pratiquant leurs activités favorites tout au long de l'été! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Aujourd'hui, c'est un travail de concertation qui porte ses fruits. Comme responsable du dossier confié par la ministre, j'ai vu tout le côté positif de rassembler tous les acteurs à une seule table et aujourd'hui, le résultat est une accessibilité aux camps de jour encore plus grande. Je profite de l'occasion pour remercier tous les gestionnaires et les jeunes moniteurs qui ont décidé de s'engager pour y travailler durant l'été. De notre côté, le travail se poursuit avec le dénombrement des camps en collaboration avec l'ACQ. »

Yannick Gagnon, député de Jonquière, adjoint gouvernemental de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et adjoint gouvernemental à la jeunesse

« Nous croyons fermement que chaque enfant qui le souhaite a le droit de vivre une expérience inclusive et enrichissante dans un camp de jour. Ces dernières années, nous avons travaillé main dans la main avec les partenaires du milieu pour renforcer l'accessibilité et l'accompagnement. Grâce à l'écoute de notre gouvernement, nous sommes fiers de voir ces efforts se concrétiser. Nous continuerons d'épauler et d'outiller les gestionnaires de camps afin que tous les jeunes handicapés puissent s'épanouir pleinement cet été. »

Geneviève Bergeron, directrice générale de l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées

« L'Association des camps du Québec (ACQ) accueille cette bonification significative du financement favorisant l'accessibilité aux camps d'été pour les clientèles financièrement défavorisées et les personnes ayant des besoins particuliers comme une autre marque d'engagement du gouvernement envers ces personnes et leurs familles. Ce financement permettra aux camps de jour et de vacances de renforcer leur capacité d'accueil et la qualité de l'encadrement offert et, ainsi, de mieux réaliser leur engagement, soit l'intégration harmonieuse d'un maximum de personnes à la vie des camps. L'ACQ salue ce signal clair quant à l'importance que le gouvernement accorde au développement de toutes et tous en contexte estival. »

Éric Beauchemin, directeur général de l'Association des camps du Québec

Renseignements complémentaires :

L'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées (AQLPH) assure la gestion du PAFLPH en collaboration avec les 17 instances régionales responsables du loisir des personnes handicapées (IRLPH). Ce programme offre une aide financière visant à appuyer ces instances dans la promotion, le développement et l'amélioration de l'accessibilité à la pratique d'activités de loisir pour les personnes handicapées. Le PAFLPH bénéficie d'une augmentation de 3 millions de dollars, portant la subvention totale à 9,7 millions de dollars pour l'année financière 2025-2026.

Grâce au PAFLPH, plus de 6 021 accompagnateurs ont été embauchés en 2023-2024, représentant un total de 1 379 015 heures d'accompagnement auprès des jeunes en situation de handicap ou ayant des besoins particuliers. Le nouvel investissement de 3 millions de dollars permettrait l'embauche d'environ 690 accompagnateurs supplémentaires, pour offrir des services à environ 1 730 jeunes de plus.

Le PAFACV, un programme géré par l'Association des camps du Québec, reçoit de nouveau une augmentation de 540 000 $ provenant de la PGPS, afin de soutenir l'accompagnement dans 29 camps de vacances pour l'été 2025. En incluant l'aide régulière et l'augmentation, le programme bénéficie ainsi d'un financement total de plus de 9,6 millions de dollars pour l'année financière 2025-2026.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur le PAFLPH : https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/aides-financieres-sport-loisir-activite-physique-plein-air/aides-financieres-developpement/aide-financiere-loisir-personnes-handicapees

Pour en apprendre davantage sur le PAFAVC : https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/aides-financieres-sport-loisir-activite-physique-plein-air/aides-financieres-developpement/aide-financiere-accessibilite-camps-vacances

Pour identifier un camp, voici le lien vers le grand recensement des camps de jours et camps de vacances, fait par l'Association des camps du Québec : https://campsquebec.com/recensement-2025

Lien pour le guide TÉVE afin de permettre une meilleure transition de l'école aux camps: https://aqlph.qc.ca/un-ete-pour-tous-un-guide-pour-soutenir-la-demarche-de-transition-de-lecole-vers-la-vie-estivale-teve/

Sport, Loisir et Plein air :

https://www.facebook.com/auqconbouge/

Éducation :

https://www.facebook.com/quebeceducation

https://twitter.com/EducationQC

https://www.linkedin.com/company/339645

https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw

https://www.instagram.com/education_qc/

SOURCE Cabinet de la Ministre Responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Source : Anaïs Bolduc-Giguère, Attachée de presse de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, 581 996-6857, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]