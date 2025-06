550 000 $ pour la tenue d'une prestigieuse compétition de volleyball à Québec

QUÉBEC, le 11 juin 2025 /CNW/ - Afin de soutenir la venue de nombreux athlètes de partout à travers le monde et de positionner la ville de Québec comme lieu de grands rassemblements sportifs, le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 550 000 $ à la Fédération de volleyball du Québec pour l'organisation et la tenue de la Ligue des nations de volleyball, qui se déroulera du 11 au 15 juin 2025 au Centre Vidéotron. La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, et le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

La subvention du gouvernement s'élève à 550 000 $, dont 450 000 $ proviennent du ministère de l'Éducation par l'entremise du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux (PSESI), tandis que 100 000 $ proviennent du Secrétariat à la Capitale-Nationale par le biais du Programme d'appui aux actions régionales (PAAR). Ce grand événement de volleyball est de passage à Québec et accueillera les meilleurs athlètes au monde lors de la première semaine de la compétition masculine. La Ligue des nations de volleyball offre un rayonnement international, regroupant 84 athlètes provenant de six pays.

« La Ligue des nations de volleyball est l'un des tournois internationaux les plus renommés dans le monde du volleyball, tant pour les hommes que pour les femmes. Je suis très fière que nous soutenions financièrement cet événement et que nous puissions accueillir les meilleurs volleyeurs et leurs entraîneurs dans la belle ville de Québec. Il est essentiel de soutenir de grands événements sportifs comme celui-ci, car ils jouent un rôle clé dans la promotion de l'activité physique auprès de toute la population. Les joueurs de volleyball sont des exemples inspirants qui peuvent encourager les jeunes à passer à l'action, à s'impliquer dans un sport et à adopter un mode de vie actif. Je souhaite le meilleur des succès à tous les athlètes et un tournoi enlevant aux nombreux spectateurs! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Quelle fierté pour la Capitale-Nationale de recevoir cet important tournoi, qui contribue à l'effervescence sportive dans la région ! J'invite les amoureux du volleyball à venir en grand nombre encourager les meilleurs joueurs au monde. Je transmets aussi mes remerciements sincères aux bénévoles ainsi qu'à toutes les personnes qui accompagnent les athlètes, sans qui l'événement ne pourrait avoir lieu. Il fait bon vivre dans la Capitale-Nationale! »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Pour consulter le site de la Ligue des nations de volleyball : https://en.volleyballworld.com/volleyball/competitions/volleyball-nations-league/

