Festivals et événements de la saison automnale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 315 000 $ au Marathon Beneva de Québec

QUÉBEC, le 29 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 318 500 $ au Marathon Beneva de Québec, qui se déroule jusqu'au 1er octobre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Marathon Beneva de Québec accueille quelque 15 000 coureurs et marcheurs venus se surpasser ou accomplir un défi personnel, et ce, tout en mettant en valeur les plus beaux attraits de la ville de Québec, à travers trois arrondissements et neuf quartiers.

Citations :

« Le Marathon Beneva de Québec attire de nombreux athlètes venus vivre le début de la saison automnale de façon unique. Cette course participe à la notoriété du Québec comme destination sportive de choix et souligne le savoir-faire de son industrie événementielle. Je salue l'équipe organisatrice; elle s'est assurée de tout mettre en place pour que les visiteurs passent du bon temps en famille et entre amis et qu'ils s'amusent. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Marathon Beneva de Québec amène une quantité impressionnante de passionnés de course à pied dans la magnifique ville de Québec. Celle-ci offre un décor à couper le souffle pour les athlètes qui seront sur la ligne de départ le 1er octobre, ainsi que de multiples occasions de se divertir après l'événement. Je remercie tous ceux et celles qui ont participé à l'organisation de cet événement inspirant! »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« On le sait, la course à pied comporte de nombreux avantages. Elle favorise la mise en forme et l'adoption de saines habitudes de vie, en plus de pouvoir se faire à l'extérieur, parfois même en forêt. Bouger en nature, c'est bon pour le corps, mais aussi pour la tête. Facile alors de comprendre la grandissante popularité des marathons un peu partout sur la planète. Félicitations à tous les participants du Marathon Beneva de Québec et merci à l'équipe organisatrice de mettre sur pied, chaque fois avec succès, un événement aussi rassembleur. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 186 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale soutient le Marathon Beneva de Québec avec une aide financière de 125 000 $ par le biais de son Programme d'appui aux actions régionales.

Le ministère de l'Éducation accorde 7 500 $ dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs.

