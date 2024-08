Festivals et événements de la métropole 2024 - Le gouvernement du Québec octroie 100 000 $ au Week-end du Championnat 2024 de la Ligue élite canadienne de basketball

MONTRÉAL, le 9 août 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, est fier d'annoncer que 100 000 $ sont remis à l'Alliance de Montréal pour la tenue de ce championnat qui débute aujourd'hui dans la métropole et se termine dimanche.

Le Week-end du Championnat de la Ligue élite canadienne de basketball (LECB) est devenu au fil du temps le plus grand rendez-vous annuel de basketball au Canada. En plus de réunir les meilleures équipes de la LECB, il permet aux visiteuses et visiteurs de célébrer la communauté du monde du basketball canadien, notamment grâce à des concerts.

Citations :

« C'est un autre rendez-vous sportif d'envergure que nous accueillons à Montréal cette fin de semaine. Le Championnat fait venir des athlètes de haut calibre de partout et s'ajoute à la longue liste d'événements qui positionnent notre métropole comme ville sportive d'exception. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La métropole accueille cette année un championnat d'importance dans l'univers du basketball. Je souhaite un grand succès à cet événement qui regroupe le sport et la musique, en plus d'inspirer les gens de toutes les générations à bouger. J'invite toute la population à prendre part à ce rendez-vous haut en émotions. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Fait saillant :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) contribue à l'événement en accordant une somme de 100 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

