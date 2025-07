Le gouvernement du Québec accorde plus de 4,5 M$ à L'Ange-Gardien

L'ANGE-GARDIEN, QC, le 14 juill. 2025 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau, M. Mathieu Lacombe, est fier d'annoncer qu'une somme de 4 519 280 $ a été accordée à la Municipalité de L'Ange-Gardien pour la construction d'un centre communautaire.

Le bâtiment, d'une superficie au sol d'environ 660 mètres carrés, sera situé au 1521, route 309. Il comportera différentes salles (multifonctionnelle, polyvalente et de conférence), une cuisine communautaire et un bureau. Le projet prévoit également l'installation de systèmes d'alarme et de géothermie, de même que l'aménagement de trottoirs en béton et d'une station de pompage et le raccordement au réseau d'eau potable, entre autres.

« C'est en investissant de façon structurante que notre gouvernement agit concrètement pour les communautés, partout au Québec. Je suis heureuse pour la population de L'Ange-Gardien et les organismes du milieu qui bénéficieront d'une nouvelle infrastructure moderne et tournée vers l'avenir. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je suis fier du fait que notre gouvernement soutienne la Municipalité de L'Ange-Gardien dans ses efforts pour offrir des services de qualité. Cette construction sera le fruit d'un travail collectif et d'un engagement local, et tout ça contribuera à dynamiser notamment la vie communautaire et culturelle de la population angeloise. Merci aux personnes qui ont pu rendre ce projet possible. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau

« Ce financement représente un levier essentiel pour concrétiser notre vision d'un centre communautaire moderne et accessible à l'année. Il nous permettra de créer un véritable lieu de vie au cœur de L'Ange-Gardien, un espace pensé pour rassembler les gens et renforcer le tissu social de notre communauté et de toute la région de l'Outaouais. Ce projet, qu'on porte depuis longtemps, pourra enfin voir le jour grâce à l'appui du gouvernement. »

Marc Louis-Seize, maire de L'Ange-Gardien

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2025-2035. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux.

Soulignons que l'aide financière comprend une bonification de 8 % du taux de base puisque le projet sera réalisé avec une structure principale en bois. Cette bonification découle de la mise en œuvre de la Politique d'intégration du bois en construction, qui favorise l'utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

Pour son projet, la Municipalité a également obtenu une somme de 200 000 $ provenant du volet 2 - Soutien à la compétence de développement local et régional des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR) du MAMH, ainsi qu'une somme de 210 000 $ issue du volet 3 - Projets « Signature innovation » du FRR.

