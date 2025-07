Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Près de 130 000 $ accordé au Tour de l'Abitibi

QUÉBEC, le 11 juill. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 128 000 $ au Tour de l'Abitibi, qui se déroule à Val-d'Or jusqu'au 20 juillet 2025.

La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Tour de l'Abitibi représente une compétition majeure pour les cyclistes en plus d'être la seule du circuit de la Coupe des nations Junior UCI en Amérique. Cette année, l'événement présente, pour la toute première fois, un volet féminin, tout en célébrant sa 55e édition.

Citations :

« Notre gouvernement est heureux de contribuer de nouveau au succès du Tour de l'Abitibi et d'y voir revenir des centaines d'athlètes de haut niveau. Et quelle joie de constater l'ajout d'un volet féminin à cette compétition d'envergure chez les juniors! En soutenant cet événement, nous souhaitons transmettre aux jeunes le goût de bouger et d'adopter de saines habitudes de vie, tout en inspirant l'ensemble de la population. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Quelle fierté pour le gouvernement du Québec d'appuyer cette grande compétition qui favorise le rayonnement du Québec comme destination touristique et sportive par excellence, tout en contribuant à la vitalité économique de l'Abitibi-Témiscamingue. J'invite chaleureusement les cyclistes et leur entourage à profiter pleinement de leur séjour dans la région en explorant ses multiples attraits et activités. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je suis ravi que le gouvernement du Québec participe au succès du Tour de l'Abitibi, qui accueille chaque année des cyclistes des quatre coins du monde. Ce rendez-vous emblématique pour notre région contribue à la positionner sur la scène internationale. Cette année, je suis particulièrement fier de la première édition du volet pour femmes. À toutes et à tous, je souhaite une bonne compétition! »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Le Tour de l'Abitibi est une compétition d'envergure qui rassemble, année après année, des visiteurs et des membres de la population venus nombreux pour y assister et encourager les cyclistes. Il s'agit d'une belle occasion pour les touristes ainsi que pour les athlètes et leur entourage de découvrir notre région et ses paysages incroyables. »

Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est et adjoint parlementaire de la ministre responsable du Développement économique régional

Faits saillants :

Le ministère de l'Éducation accorde 100 000 $ dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux.

Le ministère du Tourisme octroie 28 000 $ en vertu du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

