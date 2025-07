Le gouvernement du Québec accorde plus de 2,7 M$ à Saint-Jean-Port-Joli

SAINT-JEAN-PORT-JOLI, QC, le 14 juill. 2025 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le député de la Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivest, est fier d'annoncer qu'une somme de 2 704 260 $ a été accordée à Saint-Jean-Port-Joli pour la construction d'un centre communautaire.

Le député de la Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivest, et le maire de Saint-Jean-Port-Joli, M. Normand Caron. (Groupe CNW/Cabinet de la ministre des Affaires municipales)

Le nouveau bâtiment se trouvera au 775, avenue De Gaspé Ouest. Construit sur un niveau, il comprendra une salle polyvalente, une cuisine communautaire, un vestiaire, une salle pour le personnel et des espaces de rangement. L'ensemble permettra de compléter l'offre de services communautaires de la Municipalité.

Citations :

« Offrir des lieux rassembleurs, accessibles et bien adaptés aux besoins des citoyens, c'est une priorité pour notre gouvernement. Je suis donc très fière de notre soutien à Saint-Jean-Port-Joli dans la réalisation de ce centre communautaire, qui deviendra un espace vivant et polyvalent pour toute la population. Ce projet contribuera assurément à renforcer le sentiment d'appartenance, à favoriser les échanges et à enrichir le milieu de vie de la communauté. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je suis heureux pour les gens de Saint-Jean-Port-Joli, qui bénéficieront d'un tout nouveau centre communautaire aménagé selon leurs besoins. Le gouvernement du Québec joint ainsi ses efforts à ceux de la Municipalité pour offrir aux Port-Joliennes et Port-Joliens un lieu de rencontre pour toutes les générations. »

Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud

« Le projet du Domaine de Gaspé constitue un véritable levier de développement pour notre communauté, générant des retombées économiques et sociales, et ce, tant sur le plan des loisirs que du point de vue culturel. Cela renforcera le tissu local et favorisera un avenir prospère et durable pour tous. »

Normand Caron, maire de Saint-Jean-Port-Joli

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2025-2035. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Soulignons que l'aide financière comprend une bonification de 8 % du taux de base puisque le projet sera réalisé avec une structure principale en bois. Cette majoration découle de la mise en œuvre de la Politique d'intégration du bois en construction, qui favorise l'utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected] ; Anne-Christine Charest, Attachée de presse, Bureau du député de la Côte-du-Sud, 418 943-3013, [email protected] ; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]