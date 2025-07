Le gouvernement du Québec annonce la publication du plan d'adaptation du bassin versant de la rivière du Gouffre et accorde une aide financière de 50 000 $ à la MRC de Charlevoix

BAIE-SAINT-PAUL, QC, le 10 juill. 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa, annoncent la publication du Plan d'adaptation du territoire face aux inondations et à la mobilité des cours d'eau du bassin versant de la rivière du Gouffre. Une aide financière de 50 000 $ est également octroyée à la Municipalité régionale de comté (MRC) de Charlevoix pour la mise en œuvre de deux actions du Plan qui assureront la concertation entre les différentes parties prenantes et la cohérence des initiatives.

Ce plan d'adaptation est le fruit d'une collaboration entre le Bureau de projets du Bassin Saint-Laurent Est et les parties prenantes impliquées dans la prévention des inondations sur le bassin versant de la rivière du Gouffre, telles que la Ville de Baie-Saint-Paul, la Municipalité de Saint-Urbain, la MRC de Charlevoix et l'Organisme de bassins versants Charlevoix-Montmorency. Il s'appuie notamment sur les recommandations d'un comité d'expertes et experts interministériel mis en place suivant les inondations du printemps 2023 dans la région de Charlevoix, les commentaires d'un groupe de spécialistes membres du Réseau Inondations InterSectoriel du Québec, des initiatives entreprises par le milieu et le rapport d'enquête publique de la coroner Me Andrée Kronström. Dans une perspective d'aménagement durable du territoire, il présente des actions qui contribueront à améliorer la sécurité des personnes et la protection des biens ainsi qu'à accroître la résilience des communautés face aux risques liés aux inondations et à la mobilité des cours d'eau.

L'aide financière permettra notamment la création d'un comité de coordination des actions en prévention des risques fluviaux ainsi que d'un comité de concertation citoyenne. Ces instances auront pour mandats de favoriser la cohérence des actions, d'assurer un dialogue constant entre les parties prenantes et d'impliquer activement la population dans les décisions liées à l'aménagement du territoire.

« Il est essentiel de soutenir activement les municipalités de toutes les régions du Québec dans leurs démarches d'adaptation aux inondations. Ce plan est le fruit d'un travail rigoureux et collaboratif, et il marque une étape importante vers une meilleure adaptation aux risques d'inondation dans un contexte de changements climatiques. En posant des gestes concrets, notamment par l'octroi d'une aide financière, nous protégeons nos milieux de vie et renforçons la sécurité de nos citoyens. Ce projet s'ajoute aux nombreuses mesures mises en œuvre par notre gouvernement pour réduire les risques et atténuer les impacts des inondations sur nos communautés. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« La crue historique qui a affecté Charlevoix en 2023 nous a rappelé que notre région n'est pas épargnée par les aléas climatiques. Depuis, plusieurs instances sont déjà en action pour renforcer nos infrastructures et mieux protéger nos milieux de vie. Avec ce plan d'adaptation, on veut aller encore plus loin, ensemble. Il est le fruit de la concertation de tout le milieu, du dialogue et de l'implication de chacune et chacun, et c'est grâce à cet engagement collectif que nous trouverons des solutions durables. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« C'est avec intérêt et enthousiasme que la MRC de Charlevoix entend participer à l'avancement des actions prévues dans le plan d'adaptation du bassin versant de la rivière du Gouffre, notamment en ce qui concerne la réflexion et la concertation des partenaires qui contribuent à favoriser un aménagement durable du territoire. En matière de prévention des inondations, il est incontournable de considérer l'ensemble des préoccupations et des planifications existantes afin de demeurer à l'écoute des partenaires et de mettre en place des outils appropriés pour faciliter la participation citoyenne. »

Patrick Lavoie, préfet de la MRC de Charlevoix

« Le plan d'adaptation du bassin versant de la rivière du Gouffre vient appuyer une volonté partagée de rendre notre territoire plus résilient face aux changements climatiques. En misant sur la concertation, l'expertise et l'action, ce plan nous aide à mieux comprendre les risques, à mieux s'y préparer et, surtout, à faire une place importante à la participation citoyenne. Je salue la collaboration de l'ensemble des partenaires et remercie le gouvernement du Québec pour son appui concret. »

Michaël Pilote, maire de Baie-Saint-Paul

« Avec les changements climatiques, il est évident que les sinistres naturels sont plus fréquents; leur nombre tend à croître avec les années. Ce plan d'adaptation est important pour améliorer la sécurité des personnes face à un enjeu naturel qui a déjà frappé notre communauté. Je suis heureuse que le gouvernement du Québec s'implique dans sa réalisation, car il aura assurément un impact pour nos citoyens. »

Claudette Simard, mairesse de Saint-Urbain

Dévoilé en 2020, le Plan de protection du territoire face aux inondations : des solutions durables pour mieux protéger nos milieux de vie repose sur une étroite collaboration entre les ministères des Ressources naturelles et des Forêts, des Affaires municipales et de l'Habitation, de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et de la Sécurité publique.

Rappelons que les 10 bureaux de projets - Inondations déployés dans les bassins versants jugés prioritaires aux prises avec des problématiques d'inondations récurrentes offrent un accompagnement aux organismes municipaux. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans la foulée de l'accompagnement offert par le Bureau de projets du Bassin Saint-Laurent Est.

