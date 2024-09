Festivals et événements de la métropole 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 1,18 million $ aux Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal

QUÉBEC, le 13 sept. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 1 184 000 $ aux Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal, qui se déroulent jusqu'au 15 septembre.

La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Les Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal sont des rendez-vous incontournables pour les cyclistes professionnels en Amérique du Nord. Chaque année, des spectateurs de tous les horizons viennent soutenir fièrement leurs athlètes favoris lors des épreuves dans les deux villes hôtes.

Citations :

« Les athlètes qui participent aux Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal nous en mettent toujours plein la vue. Pour les spectateurs qui encourageront ces athlètes professionnels, en personne ou via la télévision, j'espère que leurs exploits les pousseront à entreprendre des sports cyclistes et à en découvrir les nombreux bienfaits. Je suis heureuse que nous soyons en mesure d'accueillir de grands événements sportifs de ce genre en plein cœur de nos villes. Bravo à toutes les personnes qui s'impliquent dans l'organisation des Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Le gouvernement vise à mettre le Québec de l'avant sur le circuit international des grands événements sportifs, et les Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal en sont l'exemple parfait. En tant que seules courses de l'UCI WorldTour 2024 en Amérique du Nord, ces Grands Prix offrent une vitrine exceptionnelle pour faire du Québec une destination sportive et touristique de premier plan. Le tourisme, puissant vecteur de développement économique, contribue à la prospérité de nos régions et au rayonnement du Québec à l'échelle mondiale. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Notre gouvernement est fier d'appuyer financièrement le Grand Prix cycliste de Québec. Cet événement incontournable de l'été ajoutera de l'effervescence sportive dans notre région et bonifiera la qualité de vie des citoyens. Les visiteurs pourront en profiter pour découvrir les innombrables attraits de la Capitale-Nationale. J'invite les amateurs de sports cyclistes à aller profiter de l'ambiance fantastique du Grand Prix!

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le Grand Prix cycliste de Montréal est un événement d'envergure qui participe à la renommée de notre métropole comme ville sportive. Des milliers de touristes, de Montréalaises et de Montréalais pourront voir courir l'élite mondiale du cyclisme sur le mont Royal et en plein cœur du centre-ville. »

Karine Boivin Roy, députée d'Anjou - Louis-Riel

Faits saillants :

Le ministère de l'Éducation, dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux, accorde 435 000 $ aux Grands Prix.

Dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, le ministère du Tourisme accorde 369 000 $ aux deux événements.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue de l'événement en accordant à l'édition 2024 une somme de 200 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde une aide financière de 180 000 $ dans le cadre de son Programme d'appui aux actions régionales.

